ATAPARK GENÇLİK KONSERLERİ BAŞLIYOR
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ATAPARK GENÇLİK KONSERLERİ BAŞLIYOR

ATAPARK GENÇLİK KONSERLERİ BAŞLIYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Atapark Gençlik Konserleri 18-20 Ağustos tarihleri arasında Atapark'ta kurulacak dev sahnede Uşak halkıyla buluşacak.

Atapark Gençlik Konserleri 18-20 Ağustos tarihleri arasında Atapark'ta kurulacak dev sahnede Uşak halkıyla buluşacak.

Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek organizasyonla Uşaklılar üç gün boyunca müziğe ve eğlenceye doyacak.

Konserler Ücretsiz Olarak İzlenebilecek

Tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek olan konserlerde 18 Ağustos'ta "Eski Adam Lafları" ve "Sorun Sende Değil" adlı yerel gruplar Alternatif Rock tarzı müzikleriyle Uşaklı gençlerle buluşacak. 19 Ağustos akşamı Uşak Belediyesi Kent Orkestrası'nın sahne alacağı konserde birbirinden hareketli ezgilerle coşacak olan müzikseverler; 20 Ağustos akşamı Ekin Uzunlar konseriyle keyifli vakit geçirme fırsatı bulacak.

Spor Gösterileri ve Eğlence Bir Arada

Konserlerin dışında DJ performansları da gerçekleştirilecek olan sahnede ayrıca çeşitli eğlenceler ve renkli şovlar da yer alacak. Uşak halkından geniş bir katılım beklenen "Atapark Gençlik Konserleri" etkinlikleri çerçevesinde ayrıca; gençlerimizin kum voleybolu ve basketbol gösteri maçları da sergilenecek.

Kaynak: Habermetre

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