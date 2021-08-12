ATAOL BEHRAMOĞLU ŞİİRLİ MÜZİK DİNLETİSİ - 12 Ağustos 2021

ATAOL BEHRAMOĞLU ŞİİRLİ MÜZİK DİNLETİSİUsta şair ve yazar Ataol Behramoğlu ve müzisyen Haluk Çetin'in şiirli müzik dinletisiyle, imza ve söyleşi programı 13 Ağustos Cuma günü saat 21. 00'de Foça Beşkapılar Kalesi'nde.