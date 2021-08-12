ATAOL BEHRAMOĞLU ŞİİRLİ MÜZİK DİNLETİSİ - 12 Ağustos 2021
ATAOL BEHRAMOĞLU ŞİİRLİ MÜZİK DİNLETİSİUsta şair ve yazar Ataol Behramoğlu ve müzisyen Haluk Çetin'in şiirli müzik dinletisiyle, imza ve söyleşi programı 13 Ağustos Cuma günü saat 21. 00'de Foça Beşkapılar Kalesi'nde.
ATAOL BEHRAMOĞLU ŞİİRLİ MÜZİK DİNLETİSİ
Usta şair ve yazar Ataol Behramoğlu ve müzisyen Haluk Çetin'in şiirli müzik dinletisiyle, imza ve söyleşi programı 13 Ağustos Cuma günü saat 21. 00'de Foça Beşkapılar Kalesi'nde.
Programa Yeni Foça'dan katılmak isteyenler için saat 20. 00'de eski belediye binası önünden araç kaldırılacak.
Kaynak: Habermetre