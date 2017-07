Atamayla Gelen Öztürk Tek Liste Girdiği Seçimde Güven Tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa 12'inci Olağan İl Kongresi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonunda gerçekleştirildi. 8 Ağustos 2016 tarihinde genel merkezinin atamasıyla il başkanı olan Erkan Öztürk tek liste gidilen seçimde bu sefer delegelerin oyuyla il başkanı seçildi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ve divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun yaptığı genel kurulda konuşan MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, "MHP dağılıyor diye fitne yapan düşmanlara karşı 41 ilde eş zamanlı kongre yaparak partimizin dinamikliğinden hiçbir şey kaybedilmediği gösterilmiştir. MHP gibi bir parti bir rüzgarla çökmez. Sadece kökü sağlam olmayanlar bir rüzgarla çökerler. Biz 11 ayda bine yakın program yaptık. Nasıl daha çok insanımızla yan yana geliriz, bunun hesabını yaptık. Şahsıma yönelik kurulan kumpaslara karşı gelerek, bir an bile geri adım atmadık" diye konuştu.



MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay konuşmasında TBMM'nin disiplin anlayışından bahsederek, milletvekili yeminlerine ilişkin üyelere bilgiler verdi.



Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde atamayla gelen MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk bu sefer delegelerin oylarıyla başkanlığa seçildi.



MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün yönetiminde Mustafa Karakaş, Engin Özgürengin, Kurban Yavuz, Erdal Tengiz, Kemal Yeğen, Özkan Özen, Serkan Özşen, Kurtuluş Gediz, Ali Tetik, Gülcan Emekliler, Cüneyt Tosuner, Mustafa Ensoy, Hakan Topuz, Gökhan Ünsal, Orçun Demirtaş, Eray Tavlı, Hüseyin Tekbaş, Mustafa Kemal Kerpel, Recep Özkan, İsmail Vardaroğlu, Murat Malkaya, Hüseyin Şentürk ve Melih Emre Doğru yer alırken, Disiplin Kurulunda ise şu isimler kendine yer buldu: "Ahmet Aydoğar, Ahmet Namal, Osman Cidane, Ahmet Turan, Erhan Kaya, Erkan Emekliler ve Şevket Arık."



MHP Üst Kurul delegeliğine ise Abdürrezzak Yonat, Ahmet Buldanlı, Baki Ulu, Buğra Çelikkanat, Engin Özgürengin, Erkan Öztürk, Ertuğrul Emre Akgül, Ethem Karasoy, Gürhan Bostan, Halil Öksüz, Halil Boğaz, Halis Yörür, Himmet Kurukoç, İbrahim Uğurlu, Kurban Yavuz, Mehmet Akın, Mehmet Balaban, Mustafa Man, Mustafa Karakaş, Nazım Baytok, Necdet Koldancı, Okan Erdem, Orhan Sayar, seçkin Sipahi, Şakir Can, Şener Özten, Şükrü Öztürk, Tahsin Can, Yılmaz Ayhan ve Zekeriya Uysal yer aldı.



Yapılan Genel kurula; MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, MHP MYK Üyesi Hüseyin Akgül, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ziya Elmalı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Mehmet Balaban, ilçe başkanları ve delegeler katıldı. - MANİSA