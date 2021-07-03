Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de ilan edildi.

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne Yasin Erdoğan atandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğündeki, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Selay Mürey ile Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Ayözen görevden alınırken, Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatih Çakmak getirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdulkadir Bülent Aytaç, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Zafer Sümengen atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açıkta bulunan Muğla İl Müftülüğüne Yaşar Çapçı, Kültür ve Turizm Bakanlığında açıkta bulunan Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet İhsan Aslanlı, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de Ahmet Hacıoğlu getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Artvin İl Müdürü Hayri Yoloğlu görevden alınırken, açıkta bulunan Ağrı İl Müdürlüğüne ise Şükrü Fatih Nurdağlı atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açıkta bulunan 9. Bölge Müdürlüğüne Musa Kaya getirilirken, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan görevden alındı. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Erkan Alkan, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Atilla Bayazıt, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ender Muhammed Gümüş, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne de Yusuf Şahinbaş atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

Eşini öldüren genç kadından mahkemeyi sessizliğe bürüyen sözler: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu
Eşini öldüren genç kadından mahkemeyi sessizliğe bürüyen sözler: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu
Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılında Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak
Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılında Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Kenan Doğulu İbrahim Selim Burak Özçivit
Spor Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 03:37:57. #1.14#

title