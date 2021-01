Atama bekleyen on binlerce paramedik seslerini duyurmak istiyor

Atanamayan binlerce paramedik genç, yaklaşık 80 bin mezunun bulunduğunu söyleyip 2020'de sadece bin kişinin atandığını hatırlatarak bu yığılmaların önlenmesini talep ediyor. Gençlerin Sağlık Bakanı Koca'dan ise bir istekleri var; "Her Okula Sağlıkçı" projesinin bir an önce hayata geçirilmesi.

Koronavirüse karşı mücadelede en önemli rollerden birini üstlenen paramedikler, her gün çok sayıda hastayı ambulanslarla naklediyor, acil durumlara müdahale ediyor ve bu süreçte pek çok kişiyle temas ediyor.

ATAMA KONTENJANININ ARTMASINI İSTİYORLAR

İlk ve Acil Yardım Bölümü mezunları olan paramedik binlerce genç ise atanamadığı için seslerini duyurmak istiyor. Hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan paramedikler, hem mesleklerini yapmak hem de salgın döneminde yıpranan sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek için atama kontenjanının artmasını ve kendilerine iş olanağı sağlayacak uygulamaların yürürlüğe girmesini istiyor.

80 BİN KİŞİ ATAMA BEKLİYOR

Türkiye genelinde 326 ayrı İlk ve Acil Yardım Bölümü bulunduğunu ve atama bekleyen 80 bin paramediğin olduğunu hatırlatan gençler, her yıl mezun olan kişi sayısının yaklaşık 15 bin olduğunu; bu yıl atanan paramedik sayısının ise 1000 olduğunu belirtti. Hastanelerin acil servislerinde ve komuta kontrol merkezlerinde kendilerine daha fazla alan açılmasını isteyen atanamayan parademikler, bu noktalarda farklı bölümlerden mezun olanların çalışma fırsatını bulduğunu öne sürüyor.

BAKAN KOCA'NIN DUYURDUĞU PROJENİN BAŞLAMASINI TALEP EDİYORLAR

Öte yandan mezunlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan "Her Okula Sağlıkçı" uygulamasının bir an önce başlatılmasını talep ediyor. Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak bir proje hazırladığını belirten Bakan Koca, bu projeyi "Okullarda bir sağlık personelinin mutlak olması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle belli kapasiteye ulaşmış her okulda bir sağlık personeli görev yapacak" sözleriyle anlatmıştı.

PARAMEDİK NEDİR?

Paramedik, ambulans ve acil sağlık aracındaki sağlık hizmetlerinde acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla, ön lisans eğitimini tamamlamış ve bakanlıkça belirlenen sertifikalı eğitim programlarını tamamlamak suretiyle hasta ve yaralılara müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapabilme yetki ve sorumluluğa haiz olan sağlık profesyonelidir.