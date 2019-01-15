Atakum'da Spor Tesisi Sayısı 16'ya Katlandı

Atakumlu gençlerin spora yönlendirilmesi ve sportif faaliyetlerle buluşturulması adına önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, ilçede 1 adet olan halı saha spor tesisi sayısını, 4,5 yıllık görev süreçlerinde 16'ya çıkardıklarını ifade etti.

Atakum ilçesinde yaşayan yoğun genç nüfusun ihtiyaçlarını her zaman ön planda tuttuklarını ifade eden Başkan Taşçı, artırdıkları spor alanı sayısının Atakum rekoru olduğunu kaydetti. Atakum Belediyesinde, gençlere yönelik özel birim olduğuna dikkat çeken Taşçı, "Samsun'da Gençlik Masası olan tek belediyeyiz" dedi.

Atakum Belediyesi olarak, ilçede yaşayan genç nüfusun ihtiyaçlarını karşılamayı en büyük sorumluluklarından biri olarak gördüklerini kaydeden Başkan Taşçı, "Gençlere karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Bu farkındalıkla, onların sportif faaliyetlerle daha kolay buluşması için birçok mahallemize ve alanı uygun olan okulların bahçelerine, halı saha spor tesisleri kazandırdık. Türkiye'nin önemli üniversitelerinden Ondokuz Mayıs Üniversitesinin de ilçemizde bulunması, sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Gençlerimizin daha iyi koşullarda yaşaması, daha iyi imkanlardan faydalanması için OMÜ ile sürekli işbirliği halinde çalışıyoruz. Bu anlamda sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra, mahallelerimizdeki sportif alanların sayısını artırarak, gençlerimizin kullanımına sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Atakum Belediyesi olarak göreve geldiklerinde, ilçede sadece bir adet spor tesisi olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İlçemizde gençler, nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Gençlere yönelik projelere her zaman öncelik verdik. Bu anlamda, göreve geldiğimizde ilçemizde sadece 1 adet olan halı saha spor tesisi sayısını, hayata geçirdiğimiz 15 tesisle 16'ya çıkardık. Samsun'da ilk olan Gençlik Masası birimimiz, sadece gençlerimizle ilgilenerek, projelerini onların fikir, talep ve önerileriyle şekillendiriyor. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz organizasyonlar, festivaller, konferans ve eğitim odaklı çalışmalarla, genç nüfusun ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Atakum Belediyesi gençliği önemsiyor, geleceği onların fikirleriyle şekillendiriyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA