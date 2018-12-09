Atakum'da Dört Mevsim Yol Çalışması

Kış aylarında asfalt çalışmalarının durduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Kilitli Taş Parke Fabrikamız sayesinde, Atakum'da yol çalışmaları yaz-kış devam ediyor" dedi.

Atakum Belediyesinin yol yapım çalışmalarının, yılın 12 ayında ara verilmeden sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Taşçı, "Yaz kış demeden, ekiplerimiz sürekli olarak alanda. Nüfusu ve yaşam alanları hızla artan ilçemizde, yol yapım çalışmaları da büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda 4,5 yıllık görev sürecimizde, toplam 871 kilometre yol yapım çalışması gerçekleştirdik. Hem ekiplerimizin tespitleri, hem de vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımızı hızlı ve etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Hava şartlarının bozulmaya başladığı bugünlerde, kış mevsimi için hazırlıklarımızı ve programımızı tamamladık. Yaz aylarında olduğu gibi, kış aylarında da alanda olacağız" diye konuştu.

Parke yol çalışmaları tam gaz

Atakum ilçesinde yol sorununun büyük bir kısmında çözüme ulaştıklarını söyleyen Başkan Taşçı, "Atakum Belediyesinin hizmet alanı, bizim dönemimizde 97 kilometrekareden 400 kilometrekareye çıktı. Hizmet alanımız büyüdükçe, ilçemizin yol ihtiyacı da aynı şekilde arttı. Ekiplerimiz dur durak demeden çalışıyor. Bu anlamda, göreve gelir gelmez hayata geçirdiğimiz Taflan Kilitli Taş Parke Fabrikası, çalışmalarımızı daha güçlendirdi. Özellikle kış aylarında, parke yol yapımı çalışmalarımıza daha da hız vereceğiz. Vatandaşlarımızın daha da iyi koşullarda yaşaması, ilçemizin zaten yüksek olan yaşam kalitesinin daha da artması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biliyoruz ki yol medeniyettir. Bu düşünceden hareketle kendimize yeni ve büyük hedefler koyuyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN