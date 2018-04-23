Atakum Belediyesinden 23 Nisan Kutlaması

Samsun Atakum Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda miniklere unutulmaz bir gün yaşattı.

Atakum Belediyesi tarafından Atakum Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa katılan minikler, tiyatro, müzikal ve Kerem Eser Paytak Show ile doyasıya eğlendi. Atakum'un çocuk dostu bir kent olduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Tüm çabamız, daha da yaşanılabilir bir Atakum'da büyümelerini sağlamak için" dedi.

23 Nisan'ı Atakumlu çocuklar ve aileleriyle birlikte geçirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Taşçı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza hediye edilen bu özel günü Atakumlu çocuklar ve aileleriyle birlikte geçirmekten büyük mutluluk duydum. Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin ilerlemesinin temel taşı olarak nitelendirdiği çocuklarımız, biz de aynı düşünceden hareketle önemsiyoruz. Onlara yönelik organizasyonlarla, her zaman mutlu olmalarını amaçlıyoruz. Bugün de Atakumlu çocuklar, Atakum Belediyesi olarak organize ettiğimiz tiyatro oyunları, müzikal ve sahne şovlarından oluşan eğlence programımıza anne-babalarıyla birlikte, güzel bir gün geçirdiler. Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98. kuruluş yıl dönümünü ve Atatürk'ün çocuklarımıza armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum" şeklinde konuştu.

Atakum'un çocuk dostu bir kent olduğunu vurgulayan Başkan Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan çocukları her zaman önemsiyoruz. İlçemizin geleceğini planlarken, çocuklarımızın daha güzel bir kentte yaşamalarını önemsiyoruz. Bu önemden hareketle çocuk odaklı projelere her zaman öncelik veriyoruz. Atakum Belediyesi olarak Yeni Mahalle'deki çocuklarımız için bölgenin en büyük kapalı çocuk oyun alanını inşa ediyoruz. Yine çocuklarımızın güvenli bir şekilde enerji sarf edebilmeleri için 60 çocuk oyun alanını ilçemize kazandırdık. Okul bahçelerine kazandırdığımız halı sahalar, yenilediğimiz okul konferans salonları, kütüphaneler, hepsi çocuklarımız için. Çocuklarımıza söz verdiğimiz Aqua Park'ın da yapımını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Aqua Park projemizin inşaat çalışmalarını Ramazan Bayramı'na kadar bitirerek çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Bu çalışmaları yaparken tek bir amacımız var, o da çocuk dostu kent Atakum'un çocuklar için daha da yaşanılabilir olması" diye konuştu. - SAMSUN