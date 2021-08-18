Atakum Belediyesi Ayancık dayanışmasını büyüttü
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Atakum Belediyesi Ayancık dayanışmasını büyüttü

Atakum Belediyesi Ayancık dayanışmasını büyüttü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun Atakum Belediyesi'nin sel felaketine maruz kalan Sinop'un Ayancık ilçesindeki afetzedeler için hazırladığı destek paketlerinin yer aldığı yeni dayanışma tırı yola çıktı.

Samsun Atakum Belediyesi'nin sel felaketine maruz kalan Sinop'un Ayancık ilçesindeki afetzedeler için hazırladığı destek paketlerinin yer aldığı yeni dayanışma tırı yola çıktı.

Atakum Belediyesi, sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle ağır yara alan Sinop'un Ayancık ilçesi için tekrar harekete geçti. Akdeniz ve Ege'de çıkan yangınlar nedeniyle zor günler yaşayan Antalya ve Muğla'daki vatandaşlara da destek paketleri gönderen Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER), sel felaketiyle sarsılan Sinop'un Ayancık ilçesi için ikinci defa gönderdiği malzemelerle dayanışmayı büyüttü.

PAYMER, Ayancık için yoğun mesaide

Karadeniz'i etkisi altına şiddetli yağışlar, özellikle Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta çok sayıda yurttaşın hayatına mal olurken büyük oranda maddi hasar meydana getirdi. Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ekipleri, sel haberinin alındığı ilk dakikalardan itibaren yoğun bir çalışma başlatarak bölgedeki yurttaşlara su, yazlık giysi ve ayakkabı desteğinde bulunmuştu. Belediye, selin meydana getirdiği tahribatın ilerleyen günlerde net bir şekilde ortaya çıkmasıyla çalışmalarına bu yönde hız verdi. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de sel felaketi yaşanan bölgeye ziyaret gerçekleştirerek Ayancıklı yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayancık'ta sel felaketi ile yüzleşmek zorunda olan yurttaşlar için önce ihtiyaç listeleri oluşturuldu ardından gerekli malzemeler Paylaşım Merkezi'nde bir araya getirildi. Afet bölgesindeki yaraları sarmak için yoğun mesai harcayan görevliler; 15 palet su, 300 adet gıda kolisinin yanı sıra bebek bezi, köpek maması, yorgan, battaniye, kıyafet, ayakkabı ve hijyen malzemelerinin yer aldığı destek paketleri hazırladı.

Belediyenin çalışması hakkında bilgi veren PAYMER yetkilileri, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Orman yangınlarının ardından bu kez de sel felaketi karşılaştık. Biz, Atakum Belediyesi olarak sel bölgesindeki yurttaşlarımızın yanındayız. Umarız bu zor günleri hızlı biçimde atlatırız. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Kayıplarımızın da bir an önce bulunmasını temenni ediyoruz. Ayancık'a destek olan tüm yurttaşlarımıza, firmalarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Atakum Belediyesi Ayancık dayanışmasını büyüttü
Atakum Belediyesi Ayancık dayanışmasını büyüttü
Atakum Belediyesi Ayancık dayanışmasını büyüttü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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