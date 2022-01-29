Ataköy'de köpekler korku saçıyor

BAKIRKÖY Ataköy'de bir kişinin beslediği köpekleri, mahalle sakinleri ile sokak hayvanlarına saldırttığı öne sürüldü.

Ataköy 3,4ve 11. Kısım'da köpek saldırıları çevre sakinlerini isyan ettirdi. Ataköy Sahili'nde geçen hafta yürüyüş yapan iş insanı Sedat Karaağaç, 6 köpeğin saldırısına uğradı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, aynı köpekler bu kez saldırdıkları bir kediyi öldürdü ve mahalledeki bir köpeği yaraladı. Mahalledeki köpeklere 'Hüseyin' adındaki evsiz bir kişinin bakıp saldırganlaştırdığı öne sürüldü. Bakırköy Belediyesi ve polis merkezine şikayetlerini dile getirdiklerini belirten mahalleli, yetkililerin soruna bir çözüm bulmasını istiyor.

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