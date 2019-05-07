Atakent Dragon Bot Takımı Filyos'ta Karşılandı

Çaycuma Ilçesinin Filyos beldesine Atakent Dragon Bot takımı geldi. Samsun Valiliği'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında Samsun Büyükşehir Anakent Dragon Bot Takımı, 30 Nisan'da İstanbul'dan aldıkları Türk bayrağını kürek çekerek Samsun'a getirmeyi amaçlayan 15 kişilik dragon bot sporcusu, Filyos'a bugün ulaştı.

Filyos Limanı'na Türk bayrağıyla giren 15 kişilik dragon bot sporcularını Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Spor Müdürü Şendoğan Kaya, çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, böyle anlamlı ve gururlu bir işi yaşattıkları için kafileye teşekkür ederek "Atamız bundan 100 yıl önce denizden İstanbul'dan Samsun'a gitmiştir. Şimdiki gençlerimizde aynısını yapıyorlar. Hepsinin başımızdan üstünde yer var. Türkiye Cumhuriyeti bu gençlik bu insanlar olduğu müddetçe ilelebet yaşayacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 82 milyon Türkiye vatandaşı olarak Cumhuriyetimizi yaşatmak için var gücümüzle çalışmak zorundayız, çalışıyoruz. Filyosumuza gelen bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Serkan Keçeli'de yaptığı konuşmada sporculara ev sahipliği yapan Filyos Belediyesi'ne teşekkür ederek "Bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk denizden Samsun'a ayak basarak kurtuluş mücadelesini başlatmış. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki etrafımız çok zorlu bir fiziki yapıya sahibiz. Bunun için birlik beraberlik içinde olduğumuz sürece geleceğe o kadar adım atmış olacağız. Geçmişi asla unutmayacağız. Karayolu ile bayrağın taşınmasına alışmıştık. Deniz yolu ile bayrağımızı Samsun'a taşıyan tüm sporcularımıza, teşekkür ediyor hepsine kazasız belasız bir yolculuk diliyorum" dedi.

Ardından sporcuların Hisarönü Zübeyde Hanım İlkokulu öğrencileri tarafından çiçek sunuldu ve hazırladıkları halk oyunu gösterisini sergilediler. Halk oyunları gösterilerine sporcularda eşlik etmesiyle renkli görüntüler oluşturdu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA