Atakan Rıdvan Çankaya kimdir? Atakan Rıdvan Çankaya kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?
Son zamanlarda Türkiye'den yaptıkları transferlerle dikkat çeken Fransızlar, bir Türk futbolcuya daha talip oldu. Nantes, Ankaragücü'nde forma giyen Atakan Rıdvan Çankaya'yı kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Atakan Rıdvan Çankaya kaç yaşında, nereli? Atakan Rıdvan Çankaya kimdir?
Fransız kulüplerinin Türk futbolculara ilgisi bitmiyor. Zeki Çelik, Umut Meraş, Mustafa Kapı ve Yusuf Yazıcı gibi geleceği parlak futbolcuları kadrosuna katan Fransızlar, şimdi de Ankaragücü'nden Atakan Rıdvan Çankaya'ya talip oldu. Atakan Rıdvan Çankaya kimdir? Atakan Rıdvan Çankaya kaç yaşında, nereli?
ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA KİMDİR?
Atakan Rıdvan Çankaya, Türk kulübü Ankaragücü'nde orta saha oyuncusu olarak oynayan profesyonel bir Türk futbolcudur.
Doğum tarihi: 25 Haziran 1998
Kaç yaşında: 22yaşında
Nereli: Konak, İzmir,
Boy: 1,8 m
Mevkiisi: Orta saha