Atakan Rıdvan Çankaya kimdir? Atakan Rıdvan Çankaya kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?

Son zamanlarda Türkiye'den yaptıkları transferlerle dikkat çeken Fransızlar, bir Türk futbolcuya daha talip oldu. Nantes, Ankaragücü'nde forma giyen Atakan Rıdvan Çankaya'yı kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Atakan Rıdvan Çankaya kaç yaşında, nereli? Atakan Rıdvan Çankaya kimdir?