Ata yadigârı tohumlar hasat edildi

Sivas'ın Zara ilçesinde ata yadigarı tohumların hasadına başlandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde ata yadigarı tohumların hasadına başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, gen kaynaklarını korumanın tarımsal çalışmalar arasında en çok önem verdikleri başlıklardan bir tanesi olduğunu söyledi. Sivas'ın Zara ilçesinde ata tohumunun yaygınlaştırılması kapsamında ekimi yapılan ata tohumları etkinlikle hasat edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, ata tohumları ile gen kaynağının korunmasına dikkat çekti. "Bizim asıl önemsediğimiz konulardan bir tanesi ata tohumu dediğimiz geçmişten günümüze kadar gelen tohumların üretimini artırmak, muhafaza etmek ve gelecek nesillere bırakmak bizim önceliklerimizden bir tanesi. Bu kapsamında 400 dekar alana yapılan bu projeye bizde katkı sunmak amacıyla geldik. Biz aynı zamanda hem gen kaynağımız olan Zeron buğdayı ve Habeş yazlığı buğdayımızı hem korumuş olacağız muhafaza edeceğiz ve bizden sonraki gelecek nesillere de aynı şekilde bırakmak amacımız bu. " dedi.

Zara Kaymakamı Meriç Dinçer de "Bugün çiftçimizin ata tohumunu toprakla buluşturması neticesinde tarlalardan verimli buğdaylar alacağız. Habeş buğdayının mahsulünü alıyoruz bugün. Onların heyecanına ortak olmak için bizlerde katılım sağladık. Atalarımız derler ya 'tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz' diye. Çok şükür bizim çiftçimiz boş durmamış tarlada da izi var harmanda da yüzü var. Bizde bu vesileyle bugün onlarla beraberiz. İnşallah bereketli, hayırlı bir hasat dönemi olur. " ifadelerini kullandı.

400 dönümlük alanda Zeron, Habeş buğdayı ile yöreye özgü tohumlar olan nohut, kuru fasulye, kara mercimek ve aspir tohumları ekilmişti. sivas ata tohum zeron habeş

Kaynak: Habermetre