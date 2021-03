Ata Demirer kim? Ata Demirer kaç yaşında, evli mi?

Uzun zamandır sinema sektöründen uzak olsa da yaptığı filmler ile beğenilen başarılı Türk oyuncu, komedyen ve müzisyen Ata Demirer kim? Ata Demirer kaç yaşında, evli mi?

ATA DEMİRER KİM?

6 Temmuz 1972'de Bursa'da dünyaya geldi. Daha küçük yaşlarda müziğe olan yeteneğini keşfetti. Ortaokul ve liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okuduktan sonra son sınıfta Çelebi Mehmet Lisesi'ne geçti ve buradan mezun oldu. Okul hayatından başarılı olamayan Demirer, ağabeyinin yardımıyla gece kulüplerinde piyanist-şantör olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nü kazanmasıyla İstanbul'a taşındı.

Konservatuvar yılları boyunca İstanbul'da müzisyenlik yapmaya devam etti. Yine o yıllarda arkadaşlarının desteği ile bar komedyenliği denemelerine başladı. Vitamin Grubu üyesi Gökhan Semiz ile olan yakın arkadaşlığı sayesinde 1995 yılında stand up gösterilerine başladı. Aynı zamanda Vitamin Grubunun "Turkish Kovboylar" adlı şarkısındaki gazeli seslendiren kişi de kendisiydi.

E.Ş.E.K Tiyatro Grubunun kurucusu Uğur Uludağ'nın aracılığı ile ilk profesyonel stand up gösterisini gerçekleştirdi. 1995 yılında Asos'ta verdiği müzikli şov sırasında keşfedilerek Dormen Tiyatrosu'nda "Komik Para" adlı oyununda rol aldı. Aynı yıl kendi kurduğu "Ege Kumpanya" adlı gösteri orkestrası ile birçok yerde sahneye çıktı.

Bu dönem Uğur Yücel ile tanışması hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Komediye olan tutkusunu keşfetti ve konservatuvarı yarıda bırakarak stand up gösterilerine ağırlık verdi. 1996 ile 1998 yılları arasında bir çok yerde gösteri verdi. Leman Kültür'e oyununun kaydını götürdü ve çok beğenilmesi üzerine 1998 yılının Şubat ayında "Tek Kişilik Dev Kadro" adlı oyunu ile Leman Kültür'de sahne aldı.

Bu oyunu yaklaşık 1000 kez sahnede oynayan sanatçı, oyunda geçen karakterlerin benzerleri ile bir televizyon şovu hazırladı. "Korsan TV" adlı program, ekranda 42 bölüm gösterildi. Televizyonda görülmesi ile şöhreti artan Demirer, daha sonra Vizotele Tuuba, Neredesin Firuze gibi projelerde yer aldı. "Kısık Ateşte 15 Dakika" filmi ile ilk başrolünü aldı. Birçok televizyon dizisinde yer aldı ancak onun yurt çapında tanınması ve sevilmesi "Avrupa Yakası" adlı dizide 3 sezon boyunca canlandırdığı "Volkan" karakteri ile oldu.

İki adet müzik albümü de olan Ata Demirer, daha sonra "Hacıyatmaz" adlı televizyon programına başladı. Gani Müjde tarafından yazılan ve yönetilen "Osmanlı Cumhuriyeti" adlı filmde Osmanlı padişahını canlandırdı. İzlenme rekorları kıran 'Eyyvah Eyvah' serisinden sonra, merakla beklenen yeni filmi 2012 yılında Berlin Kaplanı'yla izleyicilerinin karşısına çıktı. 2014 yılında 'Eyyvah Eyvah' filminin üçüncüsünü çekti.

ATA DEMİRER EVLİ Mİ?

Ata Demirer, 22 Nisan 2012 tarihinde oyuncu Özge Borak ile evlendi. 13 Kasım 2014 tarihinde boşandılar.

ATA DEMİRER FİLMLERİ NELER?

2001 - 2003 - Tatlı Hayat

2003 - Neredesin Firuze

2003 - Vizontele Tuuba

2004 - 2006 - Avrupa Yakası

2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika

2008 - 2009 - Avrupa Yakası

2008 - Osmanlı Cumhuriyeti

2010 - Eyyvah Eyvah

2011 - Eyyvah Eyvah 2

2011 - İstanbul'un Altınları

2012 - Berlin Kaplanı

2014 - Eyyvah Eyvah 3