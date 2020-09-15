Ata Demirer filmleri nelerdir? Ata Demirer kimdir? Ata Demirer nerelidir? 6 Temmuz 1972 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ata Demirer, oyunculuğu senaristliği ve yönetmenliğinin yanında müzisyenliği ile de oldukça ön plana çıkan Türk sinemasının en önemli isimlerinden birisidir.

Küçük yaşlarda müziğe olan yeteneğini keşfeden Ata Demirer Ortaokul ve liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okudu. Daha sonra son sınıfta Çelebi Mehmet Lisesi'ne geçti ve buradan mezun oldu. Demirer müzik yeteneğini harcamak istememesi üzerine ağabeyinin de yardımıyla gece kulüplerinde piyanist-şantör olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nü kazanmasıyla İstanbul'a taşındı.

SİNEMA KARİYERİ

Bir müzik albümü ve bir de teklisi olan Ata Demirer, televizyonda "Hacıyatmaz" adlı gösteri programını yaptı. Gani Müjde tarafından yazılan ve yönetilen Osmanlı Cumhuriyeti adlı filmde başrol olarak hayali Osmanlı padişahı VII. Osman karakterini canlandırdı. Ancak kariyerindeki ilk önemli rolü 2003 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği ve yazdığı Vizontele Tuuba filmindeki Telekutucu rolüydü.

MÜZİKAL KARİYERİ

Konservatuvar yıllarında İstanbul'da müzisyenlik yapmaya devam etti. Yine o yıllarda arkadaşlarının desteği ile bar komedyenliğine başladı. Vitamin Grubu üyesi Gökhan Semiz ile olan yakın arkadaşlığı sayesinde stand up gösterileri yapmaya başladı. Aynı zamanda Vitamin Grubunun "Turkish Kovboylar" adlı şarkısındaki gazeli seslendiren kişi de kendisiydi. Ayrıca aynı grubun İsmail şarkısında rol almış meşhur İsmail karakterini de canlandırdı. Klip ve şarkı tekrar çekilmesiyle 2015 yılında tekrar popüler oldu.

TİYATRO KARİYERİ

E.Ş.E.K adlı tiyatro grubunun kurucusu olan Uğur Uludağ'nın aracılığı ile ilk profesyonel stand up gösterisini gerçekleştirdi. 1995 yılında Asos'ta verdiği müzikli şov sırasında keşfedilerek, Dormen Tiyatrosu'nda "Komik Para" adlı oyununda rol almaya hak kazandı.Aynı yıl kendi kurduğu "Ege Kumpanya" adlı gösteri orkestrası ile birçok yerde sahneye çıktı.

Yücel ile tanışması hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Komediye olan tutkusunu keşfetti ve konservatuvarı yarıda bırakarak stand up gösterilerine ağırlık verdi. 1996 ile 1998 yılları arasında çokça mekanda sahne aldı ve alkış topladı. Leman Kültür'e oyununun kaydını götürdü ve çok beğenilmesi üzerine 1998 yılının Şubat ayında en sevilen ve beğenilen "Tek Kişilik Dev Kadro" adlı oyunu ile Leman Kültür'de sahne almaya başladı.

Bu oyunu 1000'nin üzerinde sahnede "kapalı gişe" oynayan sanatçı, oyunda geçen karakterlerin benzerleri ile çok beğenilen bir televizyon şovu da hazırladı. "Korsan TV" adlı program, ekranda 42 bölüm gösterildi. Televizyonda görülmesi ile şöhreti oldukça artmaya başladı

Ata Demirer

TELEVİZYONA ADIM

ekranda tam 42 bölüm gösterilen "Korsan TV" adlı program Ata Demirer için öenmli bir noktaydı.daha sonra Vizontele Tuuba, Neredesin Firuze gibi filmlerde yer aldı. Birçok televizyon dizisinde yer aldı ancak onun yurt çapında tanınması ve sevilmesi "Avrupa Yakası" adlı dizide 3 sezon boyunca canlandırdığı "Volkan" karakteri ile oldu.

ATA DEMİRER'İN ROL ALDIĞI FİLMLER

Ata Demirer Türk sineması ve mizahı için her zaman önemli bir kişi olmuştur. Rol aldığı yapımlar kendisi yazdığı senaryolar ve yer aldığı daha birçok yapım ile hep dikkat çeken bir isim olmuştur.

VİZONTELE TUUBA

2003 yılında senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı Vizontele Tubaa'da Telekutucu rolündeydi. Küçük bir rol olsa da hakkıyla yerine getirmişti.

NEREDESİN FİRUZE

2004 yılı yapımı olan ve borç batağında olan iki prodüktörün hayatını anlatan bu yapım da Hamit Hayran rolüyle Beyaz Perdede yerini aldı. Oyuncu bu karakteri de oldukça başarılı bir şekilde canlandırdı.

OSMANLI CUMHURİYETİ

Osmanlı Cumhuriyeti, Ata Demirer'in başrolünde oynadığı bir komedi ve alternatif tarih filmi. Ata Demirer'in yanı sıra Vildan Atasever, Sümer Tilmaç, Ruhsar Öcal, Kerem Kupacı, Ali Düşenkalkar, Belma Canciğer ve Sezen Aksu gibi önemli oyuncular da yer almıştır. Yönetmeni ve senaryo yazarı Gani Müjde olan film, 21 Kasım 2008'de vizyona girdi.

Yaklaşık 1500 kişi görev aldığı film, Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Aya İrini, Sepetçiler Kasrı, Karaköy, Nakkaştepe ve Fatih başta olmak üzere 23 farklı mekanda beş buçuk haftada çekildi. Film, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da gösterime girdi.

Film, 1888 yılında başak tarlasında koşan ve sonra Mustafa Kemal olduğu anlaşılan çocuğun bir ağaca tırmanıp kafesteki bülbülü alırken kafasının üzerine düşmesiyle başlıyor. Ardından 2008 yılına geliniyor. Bu tarihteKurtuluş Savaşı gerçekleşmemiş ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmamıştır. Bununla birlikte Mustafa Kemal Atatürk adında bir önder de ortaya çıkmamış ve Ankara da başkent olmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu, yaşadığı ağır toprak kayıpları sonucunda Anadolu'nun batısına kadar gerilemiş, sonucunda Amerikan mandasına girmiştir. Sadrazamı dahil çevresindeki herkes Amerika yanlısıdır. Film esnasında Sultan VII. Osman genç bir kadın olan Vildan Atasever'in karakterine aşık oluyor ve sonunda birçok olay geçirerek kendisinin başkaları karşısında bir kukla olduğunu trajikomik bir şekilde anlıyor. Filmin ikinci yarısında ise Atatürk'ün var olduğu bir cumhuriyet anlatılıyor.

EYVAH EYVAH

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı 2009 yılı yapımı sinema filmi olan Eyvah Eyvah Çanakkale Geyikli'de klarnet çalarak hayatını devam ettiren ve hiç beklemediği bir olay sebebiyle İstanbul'a gelen Hüseyin ve ona yardımcı olan ve ilerde çok iyi olacakları Demet Akbağ'ın karakteri Firuzan'ın hayatı anlatılmaktadır.

Çanakkale'nin Geyikli köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen biri olan Hüseyin, klarnet çalarak ve sevgilisi Müjgan ile hayatına mutlu devam ederken beklenmedik olaylar silsilesi onu köyünden ayırır. İstanbul'a gelen Hüseyin'e, assolistlik yaparak hayatını kazanan Firuzan sahip çıkar ve çok yakın iki dost olurlar. Ancak hayatı yoğun ve karışık olan Firuzan'ın, Hüseyin'le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dahil olur.

BERLİN KAPLANI

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, yönetmenliğini ise Hakan Algül' ün yaptığı 2011 tarihli ve komedi filmidir.

Ayhan Kaplan Almanya'nın Berlin kentinde boksörlük ve bodyguardlık yaparak hayatını sürdüyordur. Fakat Ayhan ve onun boks antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) için artık işler çığrından çıkmıştır. 50.000 Euro borçları vardır. Onları içine düştükleri durumdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Ama her ikisi de hayatlarını kurtaracak bu mucizeyi nereden ve nasıl bulacaklarını bilemezler. Ayhan aşırı stresten panik atak olmuştur ve bunu bir boks maçı sırasında fark eder. Doktor ona hava değişimine çıkmasını önerir. Tam da bu esnada Fethiye'de yaşayan abla ve eniştesi, onun da yarı yarıya ortağı olduğu pansiyon arazisini satmak niyetindedirler. Fakat Tapu müdürlüğü'ne gidene kadar hiç bilinmeyen bu ortaklık işi bozar. Nurettin Ayhan'ı bulmaya Berlin'e gider. Geri döndüklerinde ise Ayhan ile başlarına türlü komik olaylar gelmeye başlar.