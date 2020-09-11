Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 913 bin 931'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
11.09.2020 09:47 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:47

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 913 bin 931'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 76 bin 304'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 300 bin 371'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 913 bin 931'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 300 bin 371'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 370 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 4 MİLYON 562 BİN 414

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 4 milyon 562 bin 414'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 76 bin 304 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 542 bin 663 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 106 BİN 661

Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 661'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1634 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 100 bin 409 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 207 BİN 203Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 456 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 207 bin 203 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 147 bin 510 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 248 BİN 947 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 248 bin 947 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 186 bin 58 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 4 bin 66 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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