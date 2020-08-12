Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 745 bin 971'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 745 bin 971'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 46 bin 197'ye yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 285 bin 921'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 745 bin 971'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 285 bin 921'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 129 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 2 MİLYON 330 BİN 327

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 330 bin 327'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 46 bin 197 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 640 bin 21 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 100 BİN 855

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 100 bin 855'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1269 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 74 bin 677 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 128 BİN 776Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 824 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 128 bin 776 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 83 bin 710 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 139 BİN 538 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 139 bin 538 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 68 bin 432 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 312 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi

Kaynak: DHA