Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 729 bin 622'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 729 bin 622'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 43 bin 453'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 284 bin 121'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 729 bin 622'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 284 bin 121'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 82 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 2 MİLYON 153 BİN 10

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 153 bin 10'a ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 43 bin 453 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 480 bin 884 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 98 BİN 701

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 98 bin 701'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1058 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 72 bin 273 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 123 BİN 503Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 658 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 123 bin 503 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 79 bin 306 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 126 BİN 885 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 126 bin 885 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 67 bin 117 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 209 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA