Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 203 bin 299'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 203 bin 299'a yükseldi. Asya ülkelerinden Singapur'da ölü sayısı değişmezken; Güney Kore'de virüs nedeniyle toplamda 242 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da toplamda 825, Japonya'da ise 360 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kore'de salgında enfekte kişi sayısı son 24 saatte 10 kişi daha artarak toplamda 10 bin 728'e, iyileşen kişi sayısı ise 8 bin 717'ye çıktı. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 kişi daha artarak 242'ye çıktı.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 360, TAYLAND'DA İSE 51

Japonya'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 13 bin 231'e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 360 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 1656 kişi ise iyileşti. Tayland'da ise toplamda 2 bin 907 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 547 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 51.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISI DEĞİŞMEDİ

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 12 bin 693'e çıkarken; toplamda 1002 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 12 olarak kaldı.

HİNDİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 825

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da vaka sayısı 26 bin 496'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 825 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 5 bin 939 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA