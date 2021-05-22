Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9'u yurtdışı kaynaklı 10 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 954 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 86 bin 17 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 33'ü yurt dışı kaynaklı olmak üzere 666 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 135 bin 344'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1926'ya çıktı. Bugüne kadar virüs tespit edilen 125 bin 32 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 1 vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 831'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 550 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte 2'si yurt dışı kaynaklı 323 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 3 bin 862 vakanın tespit edildiği adada virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1133 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 831 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 178 bin 217'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 183 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 19 bin 946'ya çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 103 bin 945 kişi iyileşti.

Filipinler'deki günlük vaka sayıları 19 Nisan'dan bu yana 10 binin altında seyrediyor.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 29 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 799 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 242 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1028 yeni vaka tespit edildi, 38 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 787 bin 726 kişi virüse yakalanırken 12 bin 348 kişi hayatını kaybetti, 729 bin 798 kişi virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 52 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 24 artışla 759'a yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 126 bin 118'e çıktı, virüs tespit edilen 82 bin 404 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland'da dün ilk kez Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan varyantına rastlandığı açıklanmıştı.

Ülke yönetimi, varyantın yayılmasını önlemek amacıyla Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Nepal'den kendi vatandaşı haricindeki kişilerin ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.

Virüsün kontrol altına alınabilmesi için ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların temmuz ayı sonuna kadar devam edeceği belirtilmişti.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 8 bin 591 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 505 bin 643'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısının 129 artarak 6 bin 153'e çıktığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman