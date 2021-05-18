Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18'i yurt dışı kaynaklı 22 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 894 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 963 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 22'si yurt dışı kaynaklı 528 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 132 bin 818'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1904'e yükseldi. Bugüne kadar virüs tespit edilen 122 bin 631 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 1 vakanın saptanmasıyla toplam vaka sayısı 11 bin 827'ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 535 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, son 24 saatte 5'i yurt dışı kaynaklı 245 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi.

Adada 4 gün üst üste 100'ün üzerinde vaka tespit edildi.

Yetkililer, 19-28 Mayıs tarihleri arasında okulların kapalı tutulacağını duyurdu.

Bugüne dek 2260 vakanın tespit edildiği adada virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1127 kişi sağlığına kavuştu.

Adada dün 303 vaka ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 487 kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 154 bin 388'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 110 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 19 bin 372'ye çıktı, virüse yakalanan 1 milyon 82 bin 725 kişi iyileşti.

Filipinler'deki günlük vaka sayıları 19 Nisan'dan bu yana 10 binin altında seyrediyor.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 38 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 651 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 123 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1272 yeni vaka tespit edildi, 30 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ülkede 782 bin 129 kişi virüse yakalanırken 12 bin 211 kişi hayatını kaybetti, 724 bin 209 kişi virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Bangladeş'te 23 Mayıs'a kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 473 vaka kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artışla 649'a yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 113 bin 555'e çıktı, 69 bin 918 kişi sağlığına kavuştu.

Nepal

Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 8 bin 136 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 472 bin 354'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısının 196 artarak 5 bin 411'e çıktığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman