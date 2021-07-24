Asya kaplan sivrisineği nedir? Asya kaplan sivrisineği zararları nedir?

İstanbul'da görülmeye başlayan Asya Kaplan Sivrisineği'nin, seller ve yıllık toplam yağış miktarları dikkate alındığında Karadeniz'de de ciddi bir tehdit haline gelme potansiyelinin bulunduğunu bildirildi. Peki, Asya kaplan sivrisineği nedir? Asya kaplan sivrisineği zararları nedir?

Sivrisineğin Türkiye'de hızlı yayılım gösterdiğini söyleyen uzmanlar; aralarında Artvin, Bursa, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Giresun, Ordu, Rize, Sakarya, Tekirdağ ve Trabzon'un da olduğu çoğu ilde bu türe rastlanıldığını açıkladı. Asya kaplan sivrisineği nedir? Asya kaplan sivrisineği zararları nedir?

ASYA KAPLANI SİVRİSİNEĞİ NEDİR?

Bilimsel adı Aedes albopictus olan Asya Kaplanı sivrisineği, asıl yer aldığı alanlardan diğer bölgelere yayılabilen sivrisinek türlerindendir. Asya kaplan sivrisineği canlı olarak hala bulunan en önemli 100 istilacı canlı türü arasında üst sıralarda yer alır.

Antarktika ve Kuzey Kutup dairesi hariç olası her bölgede bulunabilecek biyotik potansiyele sahip olan Asya kaplan sivrisineği, temelde Güneydoğu Asya kökenlidir. Doğal yayılım alanında aktif olarak kan emme özelliği sergileyen agresif türdür.

ASYA KAPLANI SİVRİSİNEĞİ ZARARLARI NELERDİR?

Oldukça tehlikeli olan bu sivrisinek türünün yetişkinleri 2 ile 10 mm arasındadır. Asya Kaplanı Sivrisineği vücudunda ve kafasındaki beyaz çizgilerle bilinir ve vücudun geri kalanı ise siyahtır.