Asya'da 'hayalet maymunun' da dahil olduğu 224 yeni canlı türü keşfedildi - Haberler
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BBC

Asya'da 'hayalet maymunun' da dahil olduğu 224 yeni canlı türü keşfedildi

BBC - Dünya
Asya'da 'hayalet maymunun' da dahil olduğu 224 yeni canlı türü keşfedildi

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Güneydoğu Asya’da keşfedilen 224 yeni canlı türünün listesini yayınladı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Güneydoğu Asya'da keşfedilen 224 yeni canlı türünün listesini yayınladı.

Listede gözlerinin etrafında beyaz yuvarlaklar olan bir 'hayalet maymun', kurbağalar, semenderler ve bir bambu türü de yer alıyor.

Bölgede henüz keşfedilmemiş çok sayıda canlı türü, keşfedilmeden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Reuters'a konuşan WWF'in bölgedeki vahşi yaşam ve vahşi yaşam suçları birimi başkanı K. Yognand "Bunlar milyonlarca yıllık evrimin sıra dışı ve güzel birer sonucu" dedi.

Yetkililer türlerin "yoğun bir tehdit altında olduğunu" söyledi.

WWF'e göre Güneydoğu Asya gibi zengin biyoçeşitliliğe sahip bölgelerde yaşayan türlerin yaşam alanlarının yok edilmesi, insanların yaydığı hastalıklar ve yasadışı hayvan ticareti gibi tehditlerle karşı karşıya kaldığını belirtti

Asya'da 'hayalet maymunun' da dahil olduğu 224 yeni canlı türü keşfedildi

Asya'da 'hayalet maymunun' da dahil olduğu 224 yeni canlı türü keşfedildi

Asya'da 'hayalet maymunun' da dahil olduğu 224 yeni canlı türü keşfedildi

BBC

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Güneydoğu, Asya, Dünya, Haber

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