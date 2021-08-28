Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği çevrim içi toplandı

Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği (AAMB) üyeleri, çevrim içi organizasyonda bir araya geldi.

Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği (AAMB) üyeleri, çevrim içi organizasyonda bir araya geldi.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, AAMB Dönem Başkanı Kazakistan Anayasa Konseyi tarafından Kazakistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünde Kovid-19 önlemleri nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen programda Türkiye'yi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen ve Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Arslan temsil etti.

Program kapsamında gerçekleştirilen üyeler kurulu toplantısında Ürdün Anayasa Mahkemesinin Birliğe üyeliğinin kabulü, Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı ile AAMB arasında iş birliği yapılması ve anlaşma imzalanması, Birliğin Dünya Anayasa Yargısı 5. Kongresi'ne katılması yönünde karar alındı.

Yeni dönem başkanlığının, daha önce alınan prensip kararı doğrultusunda Moğolistan Anayasa Mahkemesine devredilmesi ve bir sonraki dönem (2023-2025) başkanlığının Tayland Anayasa Mahkemesine verilmesi hususunda da mutabakata varıldı.

Programın ilk gününde konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini iletti ve iki yıldır başarılı şekilde organizasyon gerçekleştiren Kazakistan Anayasa Konseyini kutladı.

Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı ile Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği arasındaki iş birliği anlaşmasını desteklediklerinin altını çizen Arslan, Ürdün Anayasa Mahkemesinin yirminci üye olarak katılımıyla Birliğin genişlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Adalet bütün erdemlerin anasıdır"

Programın ikinci gününde "İnternet Çağı: Hukukun Üstünlüğü, İnsanın Değerleri ve Devlet Bağımsızlığı" konulu uluslararası sempozyum ve nihai üyeler kurulu toplantısı yapıldı.

Arslan, bu sempozyumun ilk oturumunda "İnternet Çağında Temel Hakların Yargısal Korunması: Türk Anayasa Mahkemesi Örneği" başlıklı sunum yaptı.

Konuşmasında günlük hayatta büyük değişimlere neden olan internetin avantajların yanında zorluklar da getirdiğini belirten Arslan, temel hakların korunması için internetle ilgili düzenleme yapmanın zorluğuna dikkati çekti.

İnternet çağında hakların korunması ve çatışan haklar arasında denge kurulmasına ilişkin Anayasa Mahkemesinin kararlarından örnekler veren Arslan, anayasa yargıçları olarak internet çağının çoğunlukla devletlerin ve şirketlerin orantısız müdahalesiyle internetin kötüye kullanımından kaynaklanan tehditlerine karşı hukukun üstünlüğünü, temel hak ve özgürlükleri ve bireylerin diğer değerlerini korumak zorunda olduklarını ifade etti.

Kazak şair ve düşünür Abay'ın "Adalet, bütün erdemlerin anasıdır" sözüyle konuşmasını tamamlayan Arslan, sempozyumun "Devlet ve Devlet Gücü: Topluma ve Bireye Karşı Güçlendirilmiş Sorumluluk" konulu üçüncü oturumunun da moderatörlüğünü üstlendi.

Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen de Üyeler Kurulu ve Genel Sekreterler Toplantısı'nda AAMB Eğitim ve İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi'nin faaliyet raporunu sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş