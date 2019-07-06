Asus Zenfone 5 Lite, Android 9.0 Pie Güncellemesini Almaya Başladı

Asus, 2018 yılının Şubat ayında uygun fiyatlı akıllı telefonu Zenfone 5 Lite'ı duyurmuştu. Bazı ülkelerde Zenfone 5Q adıyla da bilinen cihaz, Android 7.1 Nougat işletim sistemiyle piyasaya sürülmüştü ve cihaz şu an sürpriz bi şekilde Android 9.0 Pie güncellemesini almaya başladı.

Orta seviye bir akıllı telefonun iki büyük Android güncellemesi alması oldukça nadir rastlanan bir durum olduğu için Asus'u bu açıdan tebrik etmemiz gerekiyor. Güncellemenin detayları açıklanmasa da Android Pie ile gelen standart özelliklerin ve yeni hareketlerle kontrol özelliklerinin Zenfone 5 Lite için sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

1 GB'tan biraz daha büyük bir boyuta sahip olan güncelleme, cihazın firmware sürümünü de 16.0610.1905.79'a yükseltiyor. Şu an için cihazın bazı global versiyonları ve Brezilya versiyonu için yayınlanan güncellemenin kısa bir süre içerisinde tüm dünyadaki Zenfone 5 Lite'lara dağıtılması bekleniyor.