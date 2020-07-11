Asus ROG Phone 3 Özellikleri Kesinleşiyor! Asus ROG Phone 3, beklenen bir model olmaya devam ediyor. Performansı ile gündeme gelen Asus ROG Phone 3, tanıtımına az bir süre kala tüm özelliklerini ortaya serdi.

Asus ROG Phone 3, beklenen bir model olmaya devam ediyor. Performansı ile gündeme gelen Asus ROG Phone 3, tanıtımına az bir süre kala tüm özelliklerini ortaya serdi. Asus ROG Phone 3, 22 Temmuz'da tanıtılacak, ama gelin şimdi Asus ROG Phone 3'ün tüm özelliklerine göz atalım.

Asus ROG Phone 3 Özellikleri Belli Olmaya Başladı

NNC'de listelenen Asus ROG Phone 3, tüm özelliklerini ortaya çıkarmış oldu. En dikkat çeken konu ise 5800mAh olması beklenen bataryanın 6000mAh 30W hızlı şarj ile birlikte gelmesi. Bununla birlikte 512GB depolama sunacak olan Asus ROG Phone 3, içerisinde 12GB Ram bellek taşıyacak.

Gücünü Snapdragon 865+'dan alacak olan Asus ROG Phone 3, tüm bu sistemi Android 10 ile çalıştıracak. 6.59 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED bir ekran ile gelecek olan Asus ROG Phone 3, ekrana entegre parmak izi sensörüne sahip olacak.

Arka kısmında üç adet kamera taşıyacak olan Asus ROG Phone 3'ün ana kamerası 64MP, ikincil kamerası ise 13MP. Üçüncü kamera ve ön kamera hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş. 510 Dolar fiyat etiketine sahip olması beklenen Asus ROG Phone 3, bakalım başka ne gibi bilinmeyen yönlerini sergileyecek.

Kaynak: Tamindir