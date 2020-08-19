Aşure gününün anlamı ve önemi! En güzel aşure tarifi! Aşure nasıl yapılır? Şefler gibi aşure yapmanın 5 sırrı!
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Aşure gününün anlamı ve önemi! En güzel aşure tarifi! Aşure nasıl yapılır? Şefler gibi aşure yapmanın 5 sırrı!

Muharrem ayının olmazsa olmazı Aşure tatlısı, hem lezzeti hem de Aşure gününün anlamı ve önemiyle özel bir anlam ifade ediyor. Peki, En güzel aşure tarifi nedir? Aşure nasıl yapılır? Şefler gibi aşure yapmanın 5 sırrı!

Aşure gününün anlamı ve önemi! En güzel aşure tarifi! Aşure nasıl yapılır? Şefler gibi aşure yapmanın 5 sırrı!
19.08.2020 15:06 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:10

Muharrem ayının onuncu günü Hz. Nuh, Büyük Tufan'dan sonra karaya ayak bastığında elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı yapmıştır. Muharrem ayının onuncu gününde aşure yapılır ve komşulara, eşe dosta dağıtılır. Peki, En güzel aşure tarifi! Aşure nasıl yapılır? Şefler gibi aşure yapmanın 5 sırrı! Aşure gününün anlamı ve önemi!

AŞURE GÜNÜNÜN ANLAMI

Aşure günü İslam dini açısından önemli olayların yaşandığı önemli bir gündür. Allahü Teala'nın pek çok duayı kabul ettiği bu günde Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması olayları oldu.

EN GÜZEL AŞURE TARİFİ

500 gram aşurelik buğday (3 su bardağı)

Yarım çay bardağı pirinç

4 su bardağı toz şeker

Çeyrek çay kaşığı tuz

200 gram kuru üzüm

1 su bardağı fındık

Çeyrek çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı karanfil suyu

1 su bardağı nohut

3 litre su

1 su bardağı kuru fasulye

200 g kuru kayısı

2 su bardağı süt

Üstü için:

25 gram fındık

1 adet nar

Tarçın

25 gram kuş üzümü

100 gram ceviz

Aşure gününün anlamı ve önemi! En güzel aşure tarifi! Aşure nasıl yapılır? Şefler gibi aşure yapmanın 5 sırrı!

YAPILIŞI

Fasulye ve nohutu ayrı ayrı pişirin. Buğdayı yıkayıp ayrı tencerede 10 dakika kaynatın. Buğdayı kaynatırken çıkan sarımsı suyu süzün ve buğdayı ayırın. Süzme işlemini iki defa tekrarlayın.

Süzdüğünüz buğdayın üzerine suyu ekleyip 50 dakika pişirin. Buğdayın üzerine diğer malzemeleri ekleyin ve pişirin. Pişen aşure kaplara alın ve isteğinize göre üstüne süslemeleri ekleyip servis edin. Afiyet olsun.

AŞURE NASIL YAPILIR?

Aşurenin belirli bir tarifi yoktur. Bölgeler arasında farklıklar gösterir. Geleneksel olarak en az 7 maddeden oluşması gerektiği söylenir. Bazıları adından dolayı 10 madde ile yapılması gerektiğini söyler. Aleviler ise hep 12 madde kullanarak aşure yapar.

Temel olarak su, buğday, nohut, toz şeker, fasulye, pirinç kullanılarak yapılır. Süsleme amacı ile ceviz, çam fıstığı, badem, nar, susam ve tarçın gibi kuruyemiş, meyve ve baharatlar kullanılır. Tarifi hiçbir hayvansal ürün içermemesi itibarıyla vegandır.

Aşure Türkiye'nin mutfak geleneğinin yanı sıra çevredeki ülkelerin çoğunda, Hristiyan ve Yahudi kültürlerin bir parçası olarak da çeşitli isimler altında hazırlanmaktadır.

Ermeni ve Rum kültüründe de vardır. Ermeniler, 6 Ocak'ta "anuş-abur" yaparken; Rumlar, buğday, kuru üzüm ve bal ile yaptıkları "koliva"yı kilise kapısında dağıtıp ortasına bir mum diktikleri bir tabakla mezarın başına yerleştirmektedirler.

Alevi kültüründe, Kerbela Savaşı'nda Hüseyin'in öldürüldüğü günde aşure pişirilmesi ile aşurenin hiçbir hayvansal ürün içermemesi arasında bağlantı kurulur ve şiddetin genel olarak protesto edildiği ifade edilir. Aleviler, her sene aşurelerini pişirip konu komşu ile paylaştıkları Muharrem ayında 12 gün boyunca etin tüketilmediği bir oruç tutarak öldürmenin her türlüsünün (besin için kesilen hayvan dahil) şiddet olduğunu idrak ederler.

LEZZETLİ AŞURE NASIL YAPILIR?

Aşure, lezzeti kadar manevi değeriyle de mutfaklarımızda çok ayrı bir yere sahip. Tarihi Hz Nuh Peygambere dayandırılan bu güzel tatlıyı yapmak ise maharet işi… Rengi, kokusu, lezzeti, kıvamı tek tek dikkat edilmesi gereken konular. Peki, iyi aşure yapmanın sırrı nedir?

Aşure gününün anlamı ve önemi! En güzel aşure tarifi! Aşure nasıl yapılır? Şefler gibi aşure yapmanın 5 sırrı!

Aşurenin özü doğru pişirilmiş buğdaydır.

Aşurenin temel malzemesi buğdaydır. Lezzetli bir aşure için buğdayı doğru pişirmek ve özünün çıktığından emin olmak gerekiyor. Buğdayınızın suyu sarardıysa, kıvamını bulmuş demektir. Buğdayınıza pişerken tuz katarak kıvam almasını kolaylaştırabilirsiniz.

Malzemelerin eklenme zamanları önemlidir.

Aşure için klasik olarak tüm malzemeler bir önceki akşamdan ıslatılır. Bakliyatlar ön pişirme ile koyu renklerinden arındırılır. Tencereye önce buğday sonra bakliyatlar ve en son meyveler eklenmelidir. Bu hem meyvelerin bütünlüğünün bozulmamasını hem de çok pişererek aromalarının kaybolmamasını sağlayacaktır.

Doğru kıvam için nişasta ekleyin.

Aşure kıvamının ayarlanması en zorlu tatlılardan birisidir. Bunun için aşurenizi pişirirken bir miktar nişasta ekleyerek kendi dengesini bulmasını sağlayabilir ve sulu olmasını önleyebilirsiniz. Ayrıca nişasta tatlınızın soğurken çatlamasını ve dağılmasını da engelleyecektir.

Aşurenin piştiğini suyunun yoğunluğundan anlayabilirsiniz.

15 kişilik bir aşurenin pişmesi ortalama 2 saat kadar sürer. Ancak malzemeler farklı olacağı için aşurenizi ocaktan ne zaman indireceğinizi suyunun yoğunluğuna ve rengine göre belirleyebilirsiniz. Aşure muhallebi kıvamına geldiğinde ocaktan indirmek için hazır demektir. Soğuyup, donduğunda ideal katılığını bulacaktır.

Doğru tencere seçmek aşurenin lezzetini arttırır.

Eskiden hemen her evde aşure tenceresi dediğimiz büyük tencereler bulunurdu. Bu tencerelerden yoksa aşure yapmak için ağzı geniş ve malzemeleri ezmeden karıştırmaya imkan verecek şekilde yayvan tencereler kullanmak gerekir. Ayrıca tencerenizin çabuk ısınmamasına da özen gösterin.

Aşure Tarifi:

(15 Kişilik)

200 Gr Aşurelik Buğday

50 Gr Nohut

Tarçın

50 Gr Kuru Fasulye

80 Gr Kuru Üzüm

100 Gr Kuru İncir

80 Gr Kuru Kayısı

200 Gr Bütün Kavrulmuş Fındık 200grm

Bütün Kavrulmuş Çam Fıstığı

1 Adet Taze Nar

10 Gr Tuz

300 Gr Toz Şeker

60 Gr Kuş Üzümü

20 Gr Mısır Nişastası

10 Bardak Su

Yapılışı:

Buğday, nohut, kuru fasulye, kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzüm bir gün önceden soğuk suyla ıslatılır. Bir gün önceden ıslatılan tüm baklagiller ayrı ayrı kaplarda kaynatılarak aşure için hazırlanır. Meyveler ise sudan çıkartılarak beklemeye alınır.

10 bardak su tencereye alınarak kaynatılır. Kaynayan suya önce buğday ilave edilir ve özü çıkana kadar kaynatılır. Buğdayın özünün çıkması için kaynama suyuna az miktarda tuz eklenir. Sonra sırasıyla nohut ve kuru fasulye eklenir. Tuz ve şeker ilave edilerek 20dk. kadar daha kaynatılır. Meyveler de ilave edilerek kaynatılmaya devam edilir. Meyvelerin formunun çok bozulmamasına özen gösterilir.

En son olarak nişasta su ile açılır ve aşureye eklenerek, bir taşım kaynaması beklenir. Ocaktan indirilen aşure kaplara konur, dinlenmeye bırakılır. Süslemesi aşure iyice dinlendikten sonra yapılır. Böylece malzemelerin dibe çökmesi ve tat değiştirmesi önlenir.

ALTERNATİF AŞURE TARİFİ

500 Gr. Buğday

1 Kase Haşlanmış Nohut

1 Kase Haşlanmış Fasulye

1 Kase Kuru Üzüm

1 Çay B. Pirinç

2 Su B. Süt

2 Elma

1 Portakal

1 Kg Toz Şeker

200 Gr. Kuru Kayısı

200 Gr. Kuru İncir

Gül Suyu

Su

Üzeri İçin:

Fındık

Ceviz

Kuş Üzüm

Dolmalık Fıstık

Nar

Tarçın

Kuru İncir

Hazırlanışı:

Buğday, fasulye ve nohutu bir gece önceden suda bekletiyoruz. Nohutu ıslatırken

sıcak su ve tuz koyuyoruz. Islatmış olduğumuz buğdayı iyice yıkayıp kara suyunu

çıkartıyoruz. Geniş bir tencereye koyup ocağın üzerine alıyoruz.

Üzerini geçecek kadar su koyup 1 taşım kaynatıyoruz. Altını kapatıp 10-15 dakika dinlendiriyoruz. Tekrar kaynatıp tekrar dinlendiriyoruz. Gerekiyorsa biraz daha sıcak su koyuyoruz. En son bir kez daha kaynatıp dinlendirten sonra tekrar ocağın altını yakıyoruz. Sütü döküp karıştırıyoruz. Pirinci yıkayıp katıyoruz.

Tekrar sıcak su döküyoruz. Biraz kaynadıktan sonra fasulye ve nohutu ekliyoruz. Sürekli karıştırıyoruz. Üzümleri yıkayıp katıyoruz. Malzeme koydukça suyunu arttırıyoruz. Portakalın kabuğunu küp küp doğruyoruz. Ayrı bir tencerede haşlıyoruz. Elmaları küp küp doğrayıp aşureye ekliyoruz. Haşlanmış portakal kabuklarını ekliyoruz.

Biraz daha karıştırıp şekerini ekliyoruz. Şekeri eridikten sonra suda bekletilip doğranmış kayısıları ekliyoruz. Gül suyu döküyoruz. Gerekirse biraz daha sıcak su koyabiliriz. Dibini tutmaması için sürekli karıştırıyoruz. Küp küp doğranmış incirleri katıyoruz. Biraz sıcak su katıyoruz. Sürekli karıştırarak biraz daha pişirip altını kapatıyoruz.

Kaselere paylaştırıyoruz. Ilıyıp üzeri pelte tuttuktan sonra, incir, kayısı, kuş üzümü, ceviz, file fındık, dolmalık fıstık, yeşil fıstık, tarçın ve nar taneleri ile süsleyip servis ediyoruz.

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