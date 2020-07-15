Aşure günü ne zaman 2020? Aşure günü nedir? Aşure günü yapılacak ibadetler neler?
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Aşure günü ne zaman 2020? Aşure günü nedir? Aşure günü yapılacak ibadetler neler?

Aşure günü yada Aşura günü, binbir çeşit malzemeden elde edilen tatlının komşulara, yakınlara dağıtılmasıyla bilinir. Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure günü, dini açıdan birçok olayın yaşandığı kutsal günlerdendir. Peki, Aşure günü önemi nedir?

Aşure günü ne zaman 2020? Aşure günü nedir? Aşure günü yapılacak ibadetler neler?
15.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:21

Muharrem ayı dolayısıyla İslam dünyasında oruç da tutulur. Muharrem ayı, Kur'an'da kymetli dört aydan biri olarak geçer ve bu ayın ilk günü oruç tutmak tüm yıl tutmuş gibi faziletli sayılır. Peki, Aşura gününde neler yapılır? İşte, ayrıntılar...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Aşure yani Aşura, Arapça'da on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türetilmiştir ve kelime Sâmî ayrıca, Musevilik inancında Büyük Kefaret Günü için kullanılır.

Bu en kutsal günlerden 2020 Aşure, 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

AŞURE GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim 680) Kerbelâ'da Yezid'in Ordusu tarafından katledilir. Bunun yanı srıa Aşure günü gerçekleştiği rivayet edilen bazı olaylar şöyle;

Duaların büyük bölümünü Allahü teâlâ, Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü gerçekleşmiştir.

AŞURE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELER?

1- Aşûre günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyurulur ki: Aşûre günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. (Ancak 9. ile 10. veya 10. ile 11. günlerde oruç tutulması önerilir. Çünkü Yahudiler'de bugün oruç tutar.)

[Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî]

Salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönülleri alınmalı. Hadis-i şerifte: Sıla-i rahmi terk eden, Aşûre günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur.

(Şir'a)

Sadaka verilmeli. Hadis-i şerifte: Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur.

(Şir'a)

Bolca selam verilmeli. Hadis-i şerifte: Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur.

(Şir'a)

Çocuklar sevindirilmeli. Hadis-i şerifte: Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur.

(Beyhekî)

Gusl alınmalı. Hadis-i şerifte: Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir.

(Şir'a)

İlim öğrenmeli.Hadis-i şerifte: Aşûre günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer.

(Şir'a)

(Bu gece Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

Bin kere İhlâs Sûresi okumak. (Mâü'l-ayneyn, Na'tü'l-bidâyât, sh:166-167)

AŞURE GÜNÜ NAMAZI NEDİR?

İmâm-ı Echûrî'nin açıkladığı hadis-i şerife göre; Âşûrâ günü her rekâtta bir Fâtiha, onbir veya onbeş İhlâs okuyarak dört rekât kılan kişinin elli sene geçmiş, elli sene de gelecek günahlarını Allâh-u Te'âlâ mağfiret eder. O gün iki rekât dahi kılan bütün sıddıkların amelleriyle Allâh-u Te'âlâ'ya yakınlaşmış gibi olur."

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