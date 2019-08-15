15.08.2019 12:34

Hicri takvime göre yılın birinci ayı olarak kabul edilen Muharrem Ayı'nın gelmesiyle birlikte, dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinde Muharrem ayı etkinlikleri gerçekleşecek. Müslümanlar bu ayda oruç tutar, aşure yapıp konu komşuya dağıtır ve Kerbela'da HZ. Peygamber'in şehit olan torunu Hz. Hüseyin'i ve diğer tüm şehitleri yâd eder. Bu ayın içinde bulunan aşure günü ise Müslüman toplumlar için ayrı önem arz etmektedir. Peki, aşure günü hangi güne geliyor? 2019 Muharrem ayı ne zaman? Hicri yılbaşı ne zaman?

2019 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan hicri takvime göre Muharrem ayı bu sene 31 Ağustos'ta başlayacak. Hicri Yılbaşı da bugün başlayacak.

Hicri Takvim'in ayları ise şunlardır: Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Saban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce.

Hicri takvimde zaman ay yılına (kameri) göre hesaplandığı için bir ay yılı da ayın dünya etrafında 12 kez dolaşması ile oluşmaktadır. Ayın dünyanın çevresindeki her dönüşü 29 gün 12 saat 44 dakika 3 saniye sürdüğünden dolayı bir ay yılı yani Hicri Takvim'in bir yıllık süresi 354 gün 8 saat 48 dakika 36 saniye sürmektedir.

AŞURE GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Aşure Günü bu yıl 9 Eylül 2019 Pazartesi gününe denk geliyor. Bugün aşureler hazırlanacak ve çevreye dağıtılacak.

AŞURE GÜNÜ ORUCU HANGİ GÜN TUTULUR?

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Peygamber Efendimiz Hadis-i Şeriflerde bu konunun önemini şöyle vurgulamıştır: Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. (Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî)

Aşure günü tek gün oruç tutmak mekruhtur. Çünkü Yahudiler de bu ayda tek gün oruç tutar. Onlara benzememek için tek gün oruç tutulmaz.Tavsiye edilen 9. ile 10. veya 10. ile 11. günü oruç tutumasıdır.

MUHARREM AYI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

"Muharrem" kelime manası olarak hürmet edilen anlamına gelmektedir. Bu ay, Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından Allah'ın ayı olarak bildirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işaret etmektedir.

Resulullah (s.a.v.) bir hadisinde "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." buyurmuştur.

DİYANET 2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi (9 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (1.Gün): 11 Ağustos 2019 Pazar (10 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (2.Gün): 12 Ağustos 2019 Pazartesi (11 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (3.Gün): 13 Ağustos 2019 Salı (12 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (4.Gün): 14 Ağustos 2019 Çarşamba (13 Zilhicce 1440)

Hicri Yılbaşı: 31 Ağustos 2019 Cumartesi (1 Muharrem 1441)

Aşure Günü: 09 Eylül 2019 Pazartesi (10 Muharrem 1441)

Mevlid Kandili: 08 Kasım 2019 Cuma (11 R.evvel 1441)

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

1 Recep 1441 Recep Başlangıcı 25 Şubat 2020 Salı

4 Recep 1441 Regaib Kandili 24/25 Şubat 2020 Pazartesi/Salı

27 Recep 1441 Miraç Kandili 21/22 Mart 2020 Cumartesi/Pazar

1 Şaban 1441 Şaban Başlangıcı 25 Mart 2020 Çarşamba

15 Şaban 1441 Berat Kandili 07/08 Nisan 2020 Salı/Çarşamba

1 Ramazan 1441 Ramazan Başlangıcı 24 Nisan 2020 Cuma

27 Ramazan 1441 Kadir Gecesi 19/20 Mayıs 2020 Salı/Çarşamba

30 Ramazan 1441 Ramazan Son Günü 23 Mayıs 2020 Cumartesi

1 Şevval 1441 Ramazan Bayramı 1. Gün 24 Mayıs 2020 Pazar

2 Şevval 1441 Ramazan Bayramı 2. Gün 25 Mayıs 2020 Pazartesi

3 Şevval 1441 Ramazan Bayramı 3. Gün 26 Mayıs 2020 Salı

9 Zilhicce 1441 Arefe Günü 30 Temmuz 2020 Perşembe

10 Zilhicce 1441 Kurban Bayramı 1. Gün 31 Temmuz 2020 Cuma

11 Zilhicce 1441 Kurban Bayramı 2. Gün 01 Ağustos 2020 Cumartesi

12 Zilhicce 1441 Kurban Bayramı 3. Gün 02 Ağustos 2020 Pazar

13 Zilhicce 1441 Kurban Bayramı 4. Gün 03 Ağustos 2020 Pazartesi

1 Muharrem 1442 Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020 Perşembe

1 Muharrem 1442 Muharremin Başlangıcı 20 Ağustos 2020 Perşembe

10 Muharrem 1442 Aşure Günü 29 Ağustos 2020 Cumartesi

29 Muharrem 1442 Muharremin sonu 17 Eylül 2020 Perşembe

12 Rebîulevvel 1442 Mevlid Kandili 28/29 Ekim 2020 Çarşamba/Perşembe