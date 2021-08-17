Aşure gecesi kılınacak namazlar ve tarifi! Aşure gecesinde 4 rekat ve 100 rekat namaz nasıl kılınır?

Mübarek Aşure gecesini bugün ihya edeceğiz. Aşure gecesi bugün 17 Ağustos akşam namazı ile birlikte başlayacaktır. Aşure gecesi Kur-an'ı Kerim okumak, ibadet yapmak, namaz kılmak vb. ibadetler yapmak oldukça sevaptır ve alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Aşure gecesinde kılınacak olan 2 farklı namaz vardır. Peki, aşure gecesi namazı tarifi ve kılınışı nasıldır? Aşura gecesi 4 rekat namaz nasıl kılınır?

Aşure günü yarın 18 Ağustos Çarşamba günüdür. Aşure gecesi ise bir önceki gece yani bugün 17 Ağustos akşam namazı ile başlayacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Aşure gecesi 18 Ağustos imsak vaktinde sona eriyor. Bugünü ibadetle geçirmek isteyenler aşure gecesinde kaç rekat namaz kılınır araştırıyor. Peki, Aşure gecesi namazı kılınışı ve tarifi! Aşure gecesinde 4 rekat ve 100 rekat namaz nasıl kılınır? Aşure gecesi 2 rekat namaz var mı? Aşure gecesi 4 rekat ve 100 rekat namaz!

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür. Haliyle 2021 yılındaki Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba 2021 günüdür. Yani bu yıl içerisindeki Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba gününe denk gelmektedir.

Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba günü sabah namazı (imsak vakti) ile başlayacak olup aynı gün akşam namazı ile bitecektir. Bu günü oruçlu geçirmek oldukça sevap kabul edilmiştir.

Aşure günü : 18 Ağustos 2021 Çarşamba

18 Ağustos 2021 Çarşamba Aşure gecesi : 17 Ağustos'u 18 Ağustos'a bağlayan gece

17 Ağustos'u 18 Ağustos'a bağlayan gece Muharrem'in 10. günü : 18 Ağustos 2021 Çarşamba

AŞURE GECESİ KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?

1-) Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) 'dan rivayet edildiğine göre: " Her kim Aşura gecesinde 4 rekat kılar, her rekatta 1 kere Fatiha, 50 kere İhlas Suresi'ni okursa, 50 sene geçmiş, 50 sene de gelecek günahları bağışlanır ve Allah-u Te'ala onun için Mele-i E'lâ'da (yüksek melek cemaatleri içerisinde) nurdan bir milyon minber bina eder. "

(Kaynak = Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye - Hasen el-Idvi en-Nefehatü'n-Nebeivvye fi'l-vezaifil-aşuriyye - es-Suyiti, el-Le'ali'l-masnu'a - Übnü Arrâk, Tenzihu'ş-şeri'a)

2-) Aişe (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: " Her kim Aşura gününde veya gecesinde her rekatta Fatiha Suresi ve 3 kere İhlas Suresi okuyarak 100 rekat kılar, namazı bitirdikten sonra 70 kere :

[Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Velâ havle velâ guvvete illabillahilaliyyiz azîm.]

der, ardından 70 kere istiğfar eder, daha sonra da 70 kere bana salat ederse, öldüğü zaman Allah-u Te'ala onun kabrini misk ve anberle doldurur. "

(Kaynak = Seyyid Ali Zade, Şerhu Şir'ati'l-İslam)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

AŞURE GECESİ NAMAZLARI NE ZAMAN KILINIR?

Paylaştığımız bu namaz tarifleri aşure gecesinde kılınacaktır. Yani bu namazlar 17 Ağustos akşam namazı ile 18 Ağustos imsak vakti arasında kılınabilir.

AŞURE GECESİ 4 REKATLIK NAMAZ TARİFİ

1. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur. 2. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur. 3. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur. 4. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

AŞURE GECESİ 100 REKATLIK NAMAZ TARİFİ

100 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha+3 İhlas Suresi okunur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Namaz bittikten sonra 70 kere:

[Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Velâ havle velâ guvvete illabillahilaliyyiz azîm.]

okunur. Sonrasında 70 kere istiğfar. Sonrasında ise 70 kere salavat getirilir.