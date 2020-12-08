ASÜ Rektörü Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ASÜ Rektörü Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

08.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:09

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

Şahin, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Yusuf Şahin, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 Güzel Adam", haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "ABD'de Doktorun Koronavirüs Yorgunluğu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl insanlık için zor bir yıl oldu. Pandemi hala devam ediyor. Haber kategorisinde bir doktorun süreçteki zorlukları konulu fotoğrafı oyladık. Sağlık çalışanları pandemi sürecinde en çok etkilenen meslek gruplarından bir tanesi. Pandemi aynı zamanda yaşam şeklimizi de değiştirdi. Bu kapsamda yaşam kategorisinde yaşlılarımızın bir süre evde kalmaları ve ardından sokaklara çıkmanın mutluluğunu yansıtan kareyi oyladık. Hayatta umutlu olmanın çok önemini yansıtan, spor kategorisinde ise çocukların zor şartlarda voleybol oynamaya çalışmalarına ilişkin fotoğrafı oyladım. AA her yıl yapmış olduğu bu uygulamayla hayata dair bizlere unuttuklarımızı da hatırlatmış oluyor. Emeği geçen tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum."

ASÜ Rektörü Şahin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
ASÜ Rektörü Şahin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
ASÜ Rektörü Şahin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
ASÜ Rektörü Şahin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

İlgili Haberler

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Kar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Kar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beydemir AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beydemir AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Numan Kurtulmuş Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Sezen Aksu Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Samatta Fatih Terim Ali Palabıyık Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Türk Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ASÜ Rektörü Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 15:09:35. #1.15#
title