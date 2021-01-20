Astsubay başvuru sonuçları açıklandı! MSB muvazzaf astsubay başvuru sonuçları sorgulama!
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Astsubay başvuru sonuçları açıklandı! MSB muvazzaf astsubay başvuru sonuçları sorgulama!

20.01.2021 16:36 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:39
Astsubay başvuru sonuçları açıklandı! MSB muvazzaf astsubay başvuru sonuçları sorgulama!

Astsubay alımı başvuru sonuçları ile ilgili T.C. Millî Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Astsubay başvuru sonuçları açıklandı! MSB muvazzaf astsubay başvuru sonuçları sorgulama!

Astsubay başvuru sonuçları açıklandı! MSB muvazzaf astsubay başvuru sonuçları sorgulama! 2021 Muvazzaf Astsubay başvuru sonuçları için tıklayınız!

ASTSUBAY BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yapılan açıklamada "MSB Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Teminine ait sonuçlar yayımlanmıştır. Detaylı bilgiyehttps://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." denildi.

Astsubay başvuru sonuçları açıklandı! MSB muvazzaf astsubay başvuru sonuçları sorgulama!

ASTSUBAY BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,

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