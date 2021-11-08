Astronot Vang Yaping uzay yürüyüşü yapan ilk Çinli kadın oldu

Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'ndaki çalışmalara katılan Vang Yaping, ülkenin uzay yürüyüşü yapan ilk kadın astronotu unvanını kazandı.

Vang Yaping, Zhai Zhigang ile birlikte bazı testler ve donanımın yerleştirilmesine yardımcı olmak üzere istasyonun merkez modülü Tianhe'den çıkarak 6,5 saatlik bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

İki astronot geçen ay Shenzhou-13 uzay aracı ile Ye Guangfu ile birlikte Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderilmişti.

Ye Guangfu dün Vang Yaping ve Zhai Zhigang'a merkez modülün içinden yardımcı oldu.

Shenzhou - 13 misyonu

Geçen ay fırlatılan Shenzhou-13, birkaç saat sonra mürettebatıyla uzay istasynunun Tianhe modülüne varmıştı.

Çin İnsanlı Uzay Çalışmaları Kurumu uzay yürüyüşü planını geçen hafta duyurmuş ancak ayrıntı vermemişti.

Uzay İstasyonu'nun inşasının gelecek yılın sonunda bitmesi bekleniyor.

Ay'a gözlem araçları gönderen ve Mars yüzeyine araç indiren Çin uzay çalışmalarında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı hedefliyor.

6 ay çalışacaklar

Vang Yaping ise 2013'teki Shenzou-10 misyonuna katılmış ve Çin'in ikinci kadın astronotu olmuştu. Bu misyon sırasında uzaydan yeryüzündeki Çinli çocuklara canlı video bağlantısıyla fizik dersi de vermişti.

Halen uzay istasyonunda devam eden misyonun komutanı Zhai Zhigang ise 2008 yılında Shenzou-7 misyonu sırasında uzayda yürüyen ilk Çinli astronot ünvanını kazanmıştı.

Mürettebatı halen çalışmalarını sürdüren Shenzhou-13, Çin'in uzay istasyonunun 2022 yılı sonunda tamamlanması görevi verilen dört insanlı misyonun ikincisi.

Bu misyonlardan ilki Eylül ayında tamamlanmış, Tianhe modülünde kalan üç astronot 90 gün boyunca inşa çalışmalarını sürdürmüşlerdi.

16 Ekim'de başlayan Shenzhou-13 misyonunun ise 6 ay sürmesi bekleniyor.