ASTOP'tan hastane çalışanına yapılan bıçaklı saldırıya kınama

Ağrı Sivil Toplum Platformu Doğubayazıt ilçesinde bir sağlık çalışanının hasta yakınları tarafından saldırıya uğrayarak bıçaklanması olayını kınayarak, yaşanan şiddeti kınadı.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada: "29 Temmuz günü öğlen saatlerinde Doğubayazıt ilçesinde bulunan Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde, hastası için sıra almak isteyen iki hasta yakını ile görevli veri hazırlama memuru Ahmet Akbaş arasında önce sözlü olarak başlayan tartışma, daha sonrasında bıçaklı saldırıya dönüşmüş, bu saldırı sonrasında görevli memur Ahmet Akbaş, bıçaklanarak yoğun bakıma alınmıştır. Sebebi he ne olursa olsun, bir kamu çalışanının, yaptığı görev dolayısı ile şiddete maruz bırakılması kabul edilemez bir durumdur. Vatandaşlarımızdan ricamız, işini yapmaktan imtina eden veya iş yaparken adam kayıran kamu çalışanlarına yönelik sorunları, kendi bildikleri yöntemlerle değil, anayasanın ve kanunların sunduğu yöntemlerle çözmeleridir. Gelişen teknoloji ile birlikte işini yapmayan memurla ilgili video kayıtlarının alınması ve bu kayıtların yetkili mercilere sunulması, o memur hakkında gereken işlemlerin başlatılması için yeterli olacaktır. Sonuç olarak, sağlık hizmeti, en temel hizmetlerimiz arasında yer alan bir hizmettir. Bizlere bu hizmeti veren sağlık personellerinin ismi ne olursa olsun şiddete maruz kalması, kabul edilemeyecek bir durumdur. Platformumuzda bulunan Sağlık Sen, Sağlık Bir Sen ve TAPDER gibi sağlık alanında faaliyet gösteren tüm sivil yapılar aynı gün kınama mesajlarını yayınlamış, şiddete maruz kalan kamu personelini ve ailesini arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunmuş ve ilçe temsilcileri vasıtası ile kamu çalışanının sağlık durumu sürekli olarak kontrol edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Platform Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın ise kamu çalışanının hayati tehlikeyi atlattığını belirterek, "Hayati tehlikesi bulunmayan sağlık memurumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bu olayların bir daha yaşanmaması için, gereken duyarlılığın gösterilmesi gerekiyor. Baro'dan görevlendirdiğimiz avukat arkadaşlarımızda konuyu hukuki zeminde takip ediyorlar" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA