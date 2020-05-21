AŞTİ'de yaşlıların yolculuğu başladı AŞTİ'de yaşlıların yolculuğu başladı 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilme izni verilmesinin ardından, Ankara'da da izin alan yaşlılar ve refakatçileri, Ankara Şehirlerarası...

AŞTİ'de yaşlıların yolculuğu başladı

ANKARA - 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilme izni verilmesinin ardından, Ankara'da da izin alan yaşlılar ve refakatçileri, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesine gelmeye başladı.

İçişleri Bakanlığı, dün 81 il valiliğine "65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar İçin Seyahat İzin Belgesi" konulu genelge gönderildi. Genelge ile; 22 Mart tarihli genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara (üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) Seyahat İzin Belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilme izni verildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, seyahatlerinde bir kişinin refakat edebilmesi de uygun görüldü.

Bu çerçevede bugün saat 09.00'dan itibaren elektronik ortamda E-Devlet İçişleri Bakanlığı E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden "Seyahat İzin Belgesi" başvurusu yapmalarının ardından seyahat izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar; Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesine gelmeye başladı.

"Çok iyi oldu"

Seyahat İzin Belgesini aldığını ve Kırşehir'e gideceğini ifade eden Meryem Köksal (70), izinle ilgili, "Çok iyi oldu bizim için. Kafayı yiyecektim, o kadar daralmıştım, 2,5 aydır içerideydim. Şimdi çok iyi oldu. Akşam haberlere bakınca çok sevindim" dedi.

"Genelge yürürlüğe girdi, biz de hemen iznimizi aldık"

Babaannesine refakat ettiğini dile getiren torun Osman Köksal ise "Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Babaannem iki aydır evde karantinadaydı, iki aydır tabii dışarı da çıkamıyor. Yeni yayımlanan genelgeyle izin çıkınca, bugünden itibaren genelge yürürlüğe girdi, biz de hemen iznimizi aldık. Bugün Kırşehir'e gideceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA