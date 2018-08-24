Asteğmen Aydoğan Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA Siirt'te serinlemek için Botan Çayı'na giren Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan son yolculuğuna uğurladı.
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN/ İstanbul DHA
Siirt'te serinlemek için Botan Çayı'na giren Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan son yolculuğuna uğurladı. Selimiye Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Aydoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Görüntü Dökümü:
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Tabutun görüntüsü
Anne-baba ve eşinin taziyeleri kabul etmesi
Cenaze namazı
Askeri tören
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