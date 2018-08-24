Asteğmen Aydoğan Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)

Asteğmen Aydoğan Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA Siirt'te serinlemek için Botan Çayı'na giren Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan son yolculuğuna uğurladı.

Asteğmen Aydoğan Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN/ İstanbul DHA 

Siirt'te serinlemek için Botan Çayı'na giren Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan son yolculuğuna uğurladı. Selimiye Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Aydoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

------------------

Tabutun görüntüsü

Anne-baba ve eşinin taziyeleri kabul etmesi

Cenaze namazı

Askeri tören

Detaylar

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et