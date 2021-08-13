Astarlı Sütlaç tarifi! Masterchef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır? 12 Ağustos Astarlı Sütlaç tarifi! Gerekli malzemeler!
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Astarlı Sütlaç tarifi! Masterchef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır? 12 Ağustos Astarlı Sütlaç tarifi! Gerekli malzemeler!

Astarlı Sütlaç tarifi! Masterchef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır? 12 Ağustos Astarlı Sütlaç tarifi! Gerekli malzemeler!
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Masterchef'in 12 Ağustos'ta yayınlanan bölmüne Astarlı Sütlaç tatlısı damga vurdu. Peki Masterchef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır? Astarlı Sütlaç tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Astarlı Sütlaç yemek tarifi! Astarlı Sütlaç nasıl yapılır? Astarlı Sütlaç tatlısı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Astarlı Sütlaç tarifi oldu. Peki en güzel Astarlı Sütlaç tatlısı tarifi nasıldır? Astarlı Sütlaç tatlısı nasıl yapılır? Astarlı Sütlaç için gerekli malzemeler nelerdir?

ASTARLI SÜTLAÇ HAZIRLANIŞI

Tencerede sütü kaynatın. Pirinci yıkayıp süzün ve sütün içine katın. Orta hararette, süt hafif koyulaşıp pirinçler pişerek uzamaya başlayıncaya kadar kaynatın. Sütlaç içine mercimek kadar tuz ve şekeri koyun ve 1-2 dakika daha pişirin.

Pirinci yıkayıp süzün ve su ile kaynatın. Kaynayınca üzerinde oluşan köpükleri alın. Pirinç yumuşayınca bir bardak şekerin önce yarısını kaynayan pirince ilâve edin. Orta hararette kaynatmaya devam edin. Kıvama gelince kalan şekeri ekleyin. Pişmeye yakın isterseniz gül suyu veya ıtır yaprağı koyun.

Lezzet versin diye şekeri azaltarak iki kaşık bal da kullanabilirsiniz. Eğer haspir kullanıyorsanız biraz su içinde kaynatın ve süzerek kaynayan zerdeye ekleyin. Hazırlanan kaseler bir kat zerde, bir kat sütlaç koyarak soğumaya bırakın.

ASTARLI SÜTLAÇ MALZEMELER

Sütlaç;

  • 5 bardak süt
  • 1 kahve fincanı pirinç
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 tutam tuz

Zerde;

  • 5 bardak su
  • 1 kahve fincanı pirinç
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 yemek kaşığı haspir (istenirse)
  • 3-4 adet taze ıtır yaprağı veya gül suyu
  • 1'er avuç Antep fıstığı ve badem (süslemek için)

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Astarlı Sütlaç tarifi! Masterchef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır? 12 Ağustos Astarlı Sütlaç tarifi! Gerekli malzemeler! - Haberler
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