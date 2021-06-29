Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama Açıklaması

Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos bölgesi sahilinde kaçak yapıldığı iddia edilen plaj tesisiyle ilgili hukuki işlem başlatıldığı bildirildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos bölgesi sahilinde kaçak yapıldığı iddia edilen plaj tesisiyle ilgili hukuki işlem başlatıldığı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Sazlıaltı mevkisinde bulunan yapıyla ilgili çalışmalarının 27 Mayıs'ta mühürlenerek durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, yapının, 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında ilk 50. metrede olması (mevcut haliyle yapılaşmanın mümkün olmadığı alan), 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında da 2. Derece Doğal Sit Alanı'nda kalması sebepleriyle aykırılık teşkil ettiği aktarıldı.

İmar Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında drone ve uydu görüntüleri üzerinden yapılan incelemelerde söz konusu yeni yapıya ait yapı kayıt belgesinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, "Aynı noktada daha önce bulunan eski yapıya ait yapı kayıt belgesinin bulunduğu ve bu yapının ilgilisi tarafından yıkılarak mevcut yeni yapının yapıldığı (söz konusu yeni yapı kıyıda ve ilk 50 metrede kalmaktadır) tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonunca eski yapıya ait yapı kayıt belgesinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu yeni yapının kaldırılması için ilgili idare bilgilendirilmiştir ve yapı kayıt belgesi değerlendirme komisyonu kararı kapsamında hukuki işlemler başlatılmıştır. Ayrıca bahse konu alandaki iskele ile ilgili müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemelerde herhangi bir izin talebi olmadığı tespit edilmiş olup kaçak iskele için tutanak tutularak ilgili idarelere gerekli işlemlerin yapılması için gönderilmiştir."

Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama Açıklaması
Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama Açıklaması
Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama Açıklaması
Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama Açıklaması
Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama Açıklaması
Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama Açıklaması
Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama Açıklaması
Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama Açıklaması
Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama Açıklaması
Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama Açıklaması
Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama Açıklaması
Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Bakanlık devreye girdi
Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Bakanlık devreye girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Arda Turan Metin Oktay Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çanakkale Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sahilde kaçak olduğu iddia edilen yapıya ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 22:34:16. #1.15#

title