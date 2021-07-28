Assos Müzik Festivali başlıyor!
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Assos Müzik Festivali başlıyor!

Assos Müzik Festivali başlıyor!
Bültenler - Haberler | Güncel

Ülkemizin tarihi ve doğal turizm bölgelerinin başında gelen Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sınırları içerisindeki Assos antik kenti Kadırga Koyu mevkiinde bu yıl birincisi yapılacak Assos Müzik Festivali 20-21 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

Tarih ve doğa müzik ile buluşuyor!

Ayvacık Belediyesi'nin kapılarını festival için açtığı Kadırga Koyu'ndaki günübirlik tesislerinde yapılacak festivalde iki günde üç muhteşem konser Assos Kadırga Koyu'nun eşsiz atmosferinde müzikseverlerle buluşacak.

FESTİVAL AÇILIŞINDA LATİN ESİNTİLERİ!

Alanında usta müzisyenlerden oluşan, Latin ve dünya müziklerinden en güzel seçkileri rumba altyapısı ile düzenleyen enstrümantal müzik grubu Rumba Quartet festivalin ilk konserinde müzikseverlere neşeli anlar yaşatacak.

İLK GÜN FİNALİ GRUP GÜNDOĞARKEN İLE...

Türkiye'nin en özel gruplarından olan Grup Gündoğarken birbirinden güzel şarkılarıyla ilk günün finalinde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

FESTİVAL FİNALİ EFSANE GRUP İLE!

50 yılı aşkın bir süredir müzik tarihimize damga vurmakta olan efsane grup Moğollar, festivalin finalinde sevenlerine her biri birbirinden güzel eserlerini seslendirerek festivalin bu yılki finalinde yer alacak.

PANDEMİ ŞARTLARINA UYGUN HAREKET EDİLECEK!

Kadın Oyunları Festivali, Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri gibi birçok prestijli ve nitelikli kültürel etkinliklere imza atan Atölye Kültür Sanat organizasyonu ile ve TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayvacık Belediyesi ve artıbir'in katkıları ile gerçekleşecek festivalin direktörü Hasan Aldemir, Pandemi şartlarına uygun olarak birincisini gerçekleştirecekleri festivali iki günde üç konser ile sınırladıklarını söyleyerek, festivalin bu yıla mahsus bu şekilde yapılacağını sonraki yıllarda festivali bölgenin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun olarak daha da ileriye taşımak niyetinde olduklarını söyledi. Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ise, böyle bir festivale katkı sunmaktan ve tesislerini açmaktan son derece mutlu olduklarını, Assos'un ve Ayvacık bölgesinin önemini kültür ve sanat yoluyla tüm dünyaya duyurmak istediklerini söyleyerek, kültür, sanata desteklerinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

FESTİVAL KONSERLERİ ÜCRETSİZ OLACAK!

Festival direktörü Hasan Aldemir, bu yıl pandemiden kaynaklı ülke olarak toplumun her kesiminin çok fazla yıprandığını, bu sebeple ellerini taşın altına koyarak festivalin ilk olmasına özel tüm konserlerin ücretsiz olacağını, bu sebeple festivale katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara sonsuz teşekkür ettiklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler

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