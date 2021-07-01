Assos bölgesinde kaçak plaj tesisi için yıkım kararı
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Assos bölgesinde kaçak plaj tesisi için yıkım kararı

Assos bölgesinde kaçak plaj tesisi için yıkım kararı
Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Assos bölgesindeki Sazlıaltı mevkiinde ormana ait bir alanı 20 yıllığına kiralayan İbrahim Öztürk'ün, arazi üzerinde bulunan yapıyı yıkarak, yerine kaçak olarak yaptığı ileri sürülen plaj tesisi için yıkım kararı ve para cezası çıktı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Assos bölgesindeki Sazlıaltı mevkiinde ormana ait bir alanı 20 yıllığına kiralayan İbrahim Öztürk'ün, arazi üzerinde bulunan yapıyı yıkarak, yerine kaçak olarak yaptığı ileri sürülen plaj tesisi için yıkım kararı ve para cezası çıktı. 

Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü başkanlığında, İl Özel İdaresi'nde yapılan İl Encümen Toplantısında, Ayvacık ilçesi Assos bölgesinde İbrahim Özdemir tarafından 20 yıllığına kiralanan sahildeki arazi üzerine kaçak yapıldığı iddia edilen yapıyla ilgili gündem maddesi görüşüldü. 157'nci ada 7 parseldeki kaçak yapıya, 42'nci madde gereğince 62 bin lira idari para cezası verilmesi karara bağlanırken, 32'nci madde gereğince de yapı için yıkım kararı verildi. İl Özel İdaresi, mühür fekkinden dolayı işletme sahibi hakında ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

AK PARTİ'Lİ TURAN: TEŞEKKÜRLER BAZI CHP'LİLERYıkım kararının ardından AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından, "CHP'lilerin açılışını yaptığı kaçak yapı için bugün CHP'li encümenler yıkım kararı aldı. Teşekkürler bazı CHP'liler : )" paylaşımında bulundu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kaçak olduğu ileri sürülen plaj tesisinin yapılması için yıkılan eski yapıya ait yapı kayıt belgesini de iptal etmişti. 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden İbrahim Özdemir tarafından 20 yıllığına kiralanan sahildeki arazide üzerine yapılan restoran ve plaj, geçtiğimiz günlerde düzenlenen organizasyonla hizmete girmişti. Açılışa katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, sosyal medya hesabından fotoğraflar ile birlikte paylaştığı mesajında, restoran ve plajın Cafer Mahiroğlu'na ait olduğunu belirtmişti. Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP'li Milletvekilleri ve CHP'li Belediye Başkanları katılmıştı. 


Assos bölgesinde kaçak plaj tesisi için yıkım kararı
Assos bölgesinde kaçak plaj tesisi için yıkım kararı
Assos bölgesinde kaçak plaj tesisi için yıkım kararı
Assos bölgesinde kaçak plaj tesisi için yıkım kararı
Assos bölgesinde kaçak plaj tesisi için yıkım kararı
Assos bölgesinde kaçak plaj tesisi için yıkım kararı
Assos bölgesinde kaçak plaj tesisi için yıkım kararı
Assos bölgesinde kaçak plaj tesisi için yıkım kararı
Assos bölgesinde kaçak plaj tesisi için yıkım kararı
Assos bölgesinde kaçak plaj tesisi için yıkım kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen

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