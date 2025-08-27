ASSAN Group kimin, ASSAN Group sahibi Emin Öner kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, son dönemde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak anılan soruşturmalar kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, ASSAN Group çatısı altında görev yapan şirket sahibi Emin Öner ve genel müdür Gürcan Okumuş'un FETÖ ile ilişkili olduklarının ve casusluk faaliyetinde bulunduklarının belirlendiği ifade edildi. ASSAN Group kimin, ASSAN Group sahibi kim

ASSAN GROUP KİMİN?

ASSAN; savunma, sağlık ve inşaat makineleri yedek parça sektörlerinde etkinlik göstermektedir. Ayrıca ateşli silah testlerine yönelik özel olarak tasarlanan modern bir atış poligonuna sahiptir. Günümüzde şirket, altı kıtada 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yaparak 200'den fazla müşteriye hizmet sunmaktadır. Uluslararası standartlara bağlılığı ve kalite odaklı üretim anlayışı, ASSAN Group'u güvenilir bir küresel iş ortağı konumuna taşımaktadır.

ÜRETİM TESİSLERİ VE TEKNOLOJİK KAPASİTE

Sincan Organize Sanayi Bölgesi ile Bolu/Gerede'de toplam 1,9 milyon metrekarelik alanda (178.000 metrekare kapalı alan) üretim tesislerine sahip olan ASSAN, 400'ün üzerinde CNC ve dövme makinası ile yüksek teknolojiye sahip dikey ve yatay presleri kullanmaktadır. Bu güçlü altyapı, farklı müşteri taleplerine hızlı ve esnek çözümler üretilmesini mümkün kılmaktadır.

AR-GE VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Şirket, kesintisiz sürdürdüğü Ar-Ge çalışmalarıyla savunma sektörünün güncel ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi, kaliteli ve rekabetçi çözümler geliştirmektedir. İleri teknolojiyi metal işleme konusundaki uzmanlığıyla birleştiren ASSAN, modern üretim teknikleriyle fark yaratmaktadır.

MİSYON VE GELECEK VİZYONU

Yerli üretimi teşvik etme ve dışa bağımlılığı azaltma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren şirket, sürdürülebilirliğe öncelik vermekte ve üretim süreçlerini sürekli modernize etmektedir. Kaynakların verimli kullanımıyla öne çıkan ASSAN, geleceğe odaklı yaklaşımı sayesinde Türkiye'nin savunma sanayisine güç katmayı ve küresel ölçekte değer üreten çözümler sunmayı amaçlamaktadır.

ASSAN Group ve Emin Öner hakkında detaylar geliyor...