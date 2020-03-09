Aspendos Tiyatrosunda Atatürk coşkusu
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Mustafa Kemal Atatürk, Antalya, serik, Güncel

Aspendos Tiyatrosunda Atatürk coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk'ün Serik'e ve tarihi Aspendos Tiyatrosu'na gelişinin 90. yıl dönümü törenle kutlandı.

09.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:06
Aspendos Tiyatrosunda Atatürk coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk'ün Serik'e ve tarihi Aspendos Tiyatrosu'na gelişinin 90. yıl dönümü törenle kutlandı.


Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Mart 1930 tarihinde Antalya gezisi sırasında Serik ve Aspendos Tiyatrosu'na gelişinin yıl dönümü törenle kutlandı. Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma ile başladı. Aspendos Tiyatrosu'nda devam eden kutlamalara Serik İlçe Kaymakamı Mehmet Kurtoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, ilçe protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, öğrencilerin okudukları şiir ve kompozisyonlar, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi. Halk oyunları ekibi gösteriler sundu.


Program Atatürk'ün Serik'e gelişiyle ilgili düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler için düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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