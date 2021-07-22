Aspartam Nedir, Zararlı Mıdır? Aspartam Hangi Gıda ve Yiyeceklerde Bulunur?

Aspartam, genellikle E951 olarak adlandırılan yapay bir tatlandırıcıdır.

Aspartam, genellikle E951 olarak adlandırılan yapay bir tatlandırıcıdır.

Aspartam Nedir?

Bir şeker ikamesi olarak aspartam, şekerle aynı şekilde dildeki tat tomurcuklarını uyarır. Çeşitli yiyeceklerde, içeceklerde, tatlılarda, kahvaltılık gevreklerde, sakızlarda ve kilo kontrol ürünlerinde kullanılır. Aynı zamanda masa üstü tatlandırıcı olarak da bilinir. Aspartam aslında bir dipeptiddir. İki amino asit, fenilalanin ve aspartik asitten oluşan küçük bir proteindir. Tatlı hale getirmek için fenilalanine bir hidrokarbon eklenmiştir.

Aspartam Zararlı mıdır?

Kanser de dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorununa neden olan aspartam hakkındaki söylentiler ve endişeler yıllardır ortalıkta dolaşıyor. Kanserle ilgili endişelerin bir kısmı, bir grup İtalyan araştırmacı tarafından sıçanlarda yayınlanan ve aspartamın bazı kanla ilişkili kanser (lösemiler ve lenfomalar) riskini artırabileceğini öne süren çalışmaların sonuçlarından kaynaklanıyor. Bununla birlikte, bu çalışmalardan elde edilen verilerin sonraki incelemeleri bu sonuçları sorgulamıştır. Aspartam ve kanser (kanla ilişkili kanserler dahil) arasındaki olası bağlantıların epidemiyolojik çalışmalarının (insan grupları üzerinde yapılan çalışmalar) sonuçları tutarlı değildir. Bu yüzden;

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA),

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü,

Dünya Sağlık Örgütü,

Amerikan kalp derneği,

Amerikan Diyetisyenler Derneği gibi dernekler tarafından onay almıştır.

Aspartam vücut tarafından metabolize edilir, yani yutulduğunda aynı şekilde atılmaz. Bu nedenle, fenilalaninin, esansiyel bir amino asit, düzgün bir şekilde metabolize edilmesini önleyen nadir bir kalıtsal hastalık olan fenilketonüri (PKU) metabolizma bozukluğu olan kişilerden kaçınılmalıdır.

Nöropsikofarmakoloji alanında önde gelen bir araştırmacı olan Dr. John Olney de dahil olmak üzere tıp uzmanları, aspartamın nörotoksik etkileri hakkında ciddi endişeler dile getirdiler. Ayrıca;

Şeker hastalığı

Konvülsiyonlar

Baş ağrısı

Depresyon

Psikiyatrik durumlar

Hipertiroidizm

Hipertansiyon

Artrit gibi bir dizi sağlık durumunun gelişmesi veya kötüleşmesi ile bağlantılıdır.

Aspartam ayrıca, sıçanlar ve maymunlar gibi memelilerde büyük mal nöbetleri ve beyin kanserlerinin görülmesine neden olmuştur. Güvenli ilan edilmesine rağmen, bazı önde gelen akademisyenler tatlandırıcının güvenliği konusunda hala şüphelerini dile getirmektedirler.

Aspartam, kullanımının onaylanmasından bu yana, aspartamın bir sağlık riski oluşturduğunu iddia eden birçok web sitesi, kitap ve makale ile çeşitli siyasi ve tıbbi tartışmalara ve sağlık sorunlarına konu olmuştur. Geçmişte aspartam üzerine yapılan araştırma ve güvenlik testleri, bu çalışmalardaki çıkar çatışması iddialarıyla gölgelendi ve onay alma şekli üzerinde soru işaretlerine yol açtı.

Aspartam Hangi Gıda ve Yiyeceklerde Bulunur?

Aspartam içeren ürünler genelde;

Diyet soda

Şekersiz dondurma

Kalorisi azaltılmış meyve suyu

Sakız

Yoğurt

Şekersiz şeker içeren ürünlerdir.

1998'de, yaygın olarak dolaşan bir e-posta aldatmacası, aspartamın yutulmasına atfedilen ciddi sağlık tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu. E-posta, yapay tatlandırıcının insanlar için yüzlerce farklı şekilde toksik olduğunu iddia etti ve hatta "Aspartam Hastalığı" gibi bir iddia da ortaya atıldı.

Aspartameni çevreleyen tüm tartışmalara rağmen, 100'den fazla ülkede kullanımı onaylanmıştır. 2002 yılında, Avrupa Gıda Bilimsel Komitesi, sonraki 500'den fazla güvenlik çalışmasının gözden geçirmesini gerçekleştirdi.

40 mg/ kg vücut ağırlığı aspartamın kabul edilebilir günlük alımının (ADI) tamamen güvenli olduğu sonucuna varmıştır. 2006 yılında, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, daha önce kurulmuş olan ADI'nin uygun olduğunu, başka bir dizi çalışmayı gözden geçirdikten sonra, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından 2007'de yapılan bir tıbbi incelemede, "mevcut bilimsel kanıtların ağırlığı, aspartamın besleyici olmayan bir tatlandırıcı olarak mevcut tüketim seviyelerinde güvenlidir " onayı almıştır.

Kaynak: Hürriyet