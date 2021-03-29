Aslı Zen kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Aslı Zen kaç yaşında, biyografisi nedir?

Bugün, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu olan oyuncu ve şarkıcı Aslı Zen kimdir? merak konusu oldu. Aslı Zen'in hayatı hakkında hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Aslı Zen kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Aslı Zen kaç yaşında, biyografisi nedir? Aslı Zen'in hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz?

Bugün, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu olan oyuncu ve şarkıcı Aslı Zen kimdir? merak konusu oldu. Aslı Zen'in hayatı hakkında hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Aslı Zen kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Aslı Zen kaç yaşında, biyografisi nedir? Aslı Zen'in hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz?

ASLI ZEN KİMDİR?

Oyuncu ve şarkıcı olarak tanıdığımız Aslı Zen 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslı Zen olarak tanınan sanatçının asıl adı Aslı Zen Yentur'dur.

Eğitimini Kandilli Kız Lisesi'nde sürdürürken 17 yaşında okulu terk ederek şarkıcı olma hayalinin peşinden gitti. Aslı Zen'in hayatının asıl değişim adımı Nahit Altıparmak ile tanışmasıyla oldu. Nahit Altıparmak reklam ve TV piyasasında idi.

Aslı Zen ilk başlarda hem kendi parasını Rumelihisarı'ndaki bir barda çalışarak kazanıyor hem de arada bir şarkı söylüyordu. İlk halk konserine çıkış deneyimi Arif Sağ ile olurken daha sonra tarzını değiştirip kendisini keşfeden Sezen Aksu ile yoluna devam etti.

Aslı Zen'in oyunculuk geçmişi ilk başta Meral Okay'ın sayesinde oldu. Okay sayesinde 14 tane dizi filmde rol aldı. Ve bir firmanın reklam yüzü oldu.

Oyunculuktan kazandığı para ile bir stüdyo kurdu ve orada şarkı yapmaya başladı.

2000 yılında asıl profesyonel hayatı başladı.

Yaptığı besteleri ünlülere verdi ve il şarkısını İzel Çeliköz aldı. Çalıştığı diğer ünlüler ise şöyledir;

-Hakan Peker,

-Rober Hatemo,

-Tuğba Özerk,

-Yıldız Kaplan,

-Pınar Aylin,

-Şebnem Bal,

-Hilal Cebeci,

-Esra Balamir,

-Gizem Özdilli,

-Yeşim Erçetin'dir.

İlk albümü olan "Şerefe" 2008 yılında çıktı.

İkinci stüdyo albümü olan "Işık" ise 2012 yılında çıktı.

Aslı Zen'in özel hayatına dair bilinenler;

9 Şubat 2009'da o zamanın Denizlispor kalecisi olan Okan Karabulut ile dünya evine girdi. İkilinin evliliğinden 2010 yılında Mayra Esma adında bir kız çocukları dünyaya geldi.

Aslı Zen'in evliliği 6 yılık evliliği, 16 Ağustos 2015 yılında İzmir'de sonlandı.