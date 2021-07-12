Aslı Turanlı kimdir? Aslı Turanlı kaç yaşında, aslen nerelidir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aslı Turanlı kimdir? Aslı Turanlı kaç yaşında, aslen nerelidir?

Aslı Turanlı kimdir? Aslı Turanlı kaç yaşında, aslen nerelidir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bir dönem Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapmı Arka Sokaklar dizisinde oynayan güzel oyuncu Aslı Turanlı, son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Aslı Turanlı kimdir? Aslı Turanlı kaç yaşında, aslen nerelidir?

Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Besim Çırak ile denizde yakın pozlarıyla magazin gündeminde isminden söz ettiren güzel oyuncu Aslı Turanlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu'ndan mezundur. Aslı Turanlı ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASLI TURANLI KİMDİR?

5 Ağustos 1994 yılında doğan Aslı Turanlı üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu'ndan mezun oldu.Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi. Aslan burcu olan güzel oyuncu1,72 boyunda ve 58 kilodur. Kanal D'nin en uzun soluklu dizi olan dizi olan Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı. Bir ara Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan Aslı Turanlı, verdiği bir röportajda ailesinin ve arkadaşlarının ona "Şeker Kız" diye seslendiğini ve oyunculuk yapmak istediğini ifade etmişti. Sosyal medya platformu Instagram'da 101 Bin takipçisi bulunan Turanlı'nın, Instagram kullanıcı adı ise @aslituranli'dır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Şevval Sam Şeyma Subaşı Levent Yüksel
Spor Ali Koç Arda Turan Metin Oktay Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aslı Turanlı kimdir? Aslı Turanlı kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 14:25:14. #1.16#

title