Aslı Tandoğan kimdir? Kaç yaşında? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Aslı Tandoğan Biyografisi nedir?
Aslı Tandoğan kimdir? Kaç yaşında? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Aslı Tandoğan Biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
ASLI TANDOĞAN KİMDİR?
Aslı Tandoğan 2 Nisan 1979, Ankara'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı arp bölümünden mezun olmuştur. 2002 yılında "Gülüm" adlı dizisiyle oyunculuğa başladı.2005 yılında ilgiyle izlenen "Aşka Sürgün" dizisinde 'Dilan Şahvar' karakteriyle yıldızı parladı.
2007 yılında "Kabadayı" adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu ile başrol paylaştı. Ayrıca Dudaktan Kalbe'de Kınalı Yapıncak Lamia rolünü almıştır.
Star TV'de yayınlanan Behzat Ç. adlı dizide oynamıştır. Daha sonra Fox TV'de yayınlanan Zehirli Sarmaşık dizisinde başrol oynamıştır.
Leyla ile Mecnun dizisinde ise konuk oyuncu olarak "Bizans Prensesi Elenor" karakterini canlandırmıştır.
2013 yılında "A.Ş.K" dizisinde Şebnem'i canlandırdı.
Daha sonra ise 2014 yılında sinemalara giren "Kendime İyi Bak" isimli sinema filminde "Begüm" karakterini canlandırmıştır.
Tan Yeşilada ile evlenen Tandoğan'ın 2 yaşında Atlas adında oğlu vardır.
DİZİLERİ
Gülüm Gül
Çınaraltı
Kurşun Yarası
Büyük Umutlar
Aşka Sürgün
Ah İstanbul
29-30
Dicle
Dudaktan Kalbe
Kapalıçarşı
Behzat Ç.
Zehirli Sarmaşık
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam
Leyla ile Mecnun
A.Ş.K.
Muhteşem Yüzyıl Kösem
FİLMOGRAFİ
Yıl Film
2007 Kabadayı
2013 Behzat Ç. Ankara Yanıyor
2014 Kendime İyi Bak
2015 Git Başımdan
2015 Melek ile Serhat