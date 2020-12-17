Aslı Tandoğan kimdir? Kaç yaşında? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Aslı Tandoğan Biyografisi nedir?
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Aslı Tandoğan kimdir? Kaç yaşında? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Aslı Tandoğan Biyografisi nedir?

17.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:11
Aslı Tandoğan kimdir? Kaç yaşında? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Aslı Tandoğan Biyografisi nedir?

Aslı Tandoğan kimdir? Kaç yaşında? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Aslı Tandoğan Biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ASLI TANDOĞAN KİMDİR?

Aslı Tandoğan 2 Nisan 1979, Ankara'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı arp bölümünden mezun olmuştur. 2002 yılında "Gülüm" adlı dizisiyle oyunculuğa başladı.2005 yılında ilgiyle izlenen "Aşka Sürgün" dizisinde 'Dilan Şahvar' karakteriyle yıldızı parladı.

2007 yılında "Kabadayı" adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu ile başrol paylaştı. Ayrıca Dudaktan Kalbe'de Kınalı Yapıncak Lamia rolünü almıştır.

Star TV'de yayınlanan Behzat Ç. adlı dizide oynamıştır. Daha sonra Fox TV'de yayınlanan Zehirli Sarmaşık dizisinde başrol oynamıştır.

Leyla ile Mecnun dizisinde ise konuk oyuncu olarak "Bizans Prensesi Elenor" karakterini canlandırmıştır.

2013 yılında "A.Ş.K" dizisinde Şebnem'i canlandırdı.

Daha sonra ise 2014 yılında sinemalara giren "Kendime İyi Bak" isimli sinema filminde "Begüm" karakterini canlandırmıştır.

Tan Yeşilada ile evlenen Tandoğan'ın 2 yaşında Atlas adında oğlu vardır.

Aslı Tandoğan kimdir? Kaç yaşında? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Aslı Tandoğan Biyografisi nedir?

DİZİLERİ

Gülüm Gül

Çınaraltı

Kurşun Yarası

Büyük Umutlar

Aşka Sürgün

Ah İstanbul

29-30

Dicle

Dudaktan Kalbe

Kapalıçarşı

Behzat Ç.

Zehirli Sarmaşık

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

Leyla ile Mecnun

A.Ş.K.

Muhteşem Yüzyıl Kösem

FİLMOGRAFİ

Yıl Film

2007 Kabadayı

2013 Behzat Ç. Ankara Yanıyor

2014 Kendime İyi Bak

2015 Git Başımdan

2015 Melek ile Serhat

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