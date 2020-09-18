Aslı Omağ'ı kurtaran cesur turist
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Aslı Omağ'ı kurtaran cesur turist

Dizide Meryem karakterini canlandıran Aslı Omağ, rol gereği nehirde boğuluyormuş gibi yaptı.

Aslı Omağ'ı kurtaran cesur turist
18.09.2020 07:46 | Son Güncelleme: 18.09.2020 07:50

Dizide Meryem karakterini canlandıran Aslı Omağ, rol gereği nehirde boğuluyormuş gibi yaptı. Kıyıdaki yabancı bir turist, Omağ'ın gerçekten boğulduğunu sanarak nehre girip oyuncuyu kurtarmaya çalıştı. Gerçeği öğrendikten sonra çok şaşıran cesur turisti set ekibi tebrik etti. Omağ ise olay sonrası turistle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Hürriyet

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