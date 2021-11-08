Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel biyografisi!

Annesi Arap, babası Selanik göçmeni olan Aslı Hünel 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel mesleği nedir? Aslı Hünel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Annesi Arap, babası Selanik göçmeni olan Aslı Hünel 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Çok küçük yaşlarda şan dersleri alan Aslı Hünel, müzik kariyerine 14 yaşında Üsküdar Musuki Cemiyeti'nde başladı.

Aslı Hünel 11 Nisan 2018 tarihinde Savaş Yurtsever ile nikah masasına oturdu. Baltalimanı'nda bir mekanda gerçekleşen düğüne sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

SAVAŞ YURTSEVER KİMDİR?

Savaş Yurtsever 1975 yılında dünyaya geldi. İş adamı olan Savaş Yurtsever 1998'de bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre girdi. 2011 yılından beri bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etmektedir.

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