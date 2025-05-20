Aslı Hünel'in annesi öldü mü, neden? Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in acı günü!

Sanat dünyasının tanınan isimlerinden Aslı Hünel ve kardeşi Saruhan Hünel'in annesiyle ilgili son gelişmeler gündemin ilk sıralarında yer aldı. "Aslı Hünel'in annesi hayatını mı kaybetti, sağlık durumu nasıl?" soruları sosyal medyada yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Aslı ve Saruhan Hünel'in annesinin astalığı neydi, vefat mı etti? İşte, kamuoyunun merak ettiği detaylar…

ASLI HÜNEL VE SARUHAN HÜNEL'İN ANNESİ ÖLDÜ MÜ? (SON DAKİKA)

Ünlü sanatçı Aslı Hünel ve oyuncu kardeşi Saruhan Hünel, anneleri Şükran Hünel'in vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gören Şükran Hünel, 20 Mayıs 2025 Pazartesi günü hayatını kaybetti. Üzücü haberi, kızı Aslı Hünel sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Aslı Hünel, annesinin vefatını şu ifadelerle açıkladı:

"Tarifi olmayan bir acı içindeyiz. Canım annemizi kaybettik. Hep dualarınızla yanımızda oldunuz, eksik olmayın."

Aslı Hünel'in annesi öldü mü

ASLI HÜNEL VE SARUHAN HÜNEL'İN ANNESİNİN HASTALIĞI NEYDİ?

Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ölüm nedeni ile ilgili yapılan resmi açıklamalarda net bir hastalık ismi belirtilmemekle birlikte, Aslı Hünel daha önce sosyal medya paylaşımlarında annesinin ciddi sağlık sorunları yaşadığını ve hayati risk taşıyan bir süreçte olduğunu ifade etmişti.

Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in acı günü

Aslı Hünel'in paylaşımında annesi için şu ifadeler yer alıyordu:

"Dualarınıza ihtiyacımız var. Annem çok zor bir süreçten geçiyor. Lütfen eksik etmeyin."

Ancak basına yansıyan haberlerde Şükran Hünel'in hangi hastalık nedeniyle vefat ettiğine dair net bir tıbbi tanı açıklanmamıştır. Vefat sebebinin, yaşadığı kronik sağlık sorunlarına bağlı olduğu tahmin edildi.

Acı haberin ardından sanat ve televizyon camiasından birçok isim Hünel ailesine başsağlığı mesajları gönderdi.