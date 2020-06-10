Aslı Gibidir filmi konusu nedir? Aslı Gibidir oyuncuları ve fragmanı
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Aslı Gibidir filmi konusu nedir? Aslı Gibidir oyuncuları ve fragmanı

Başarılı ve son dönemin parlayan yıldızı olarak kabul edilen Aslı İnandık'ın başrolünde bulunduğu Aslı Gibidir filmi; oyuncu olabilmek adına ailesinin rızası olmadan hayallerinin peşinden koşan Aslı'yı ve onun hikayesini anlatıyor. İşte, Aslı Gibidir filmi fragmanı...

Aslı Gibidir filmi konusu nedir? Aslı Gibidir oyuncuları ve fragmanı
10.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:39

Aslı Gibidir filmi beyazperde de heyecan yaratan yapımlardan biriydi. Filmin yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu yürütürken, senaryo da Evren Erdoğan, Ayşe Balıbey Tanıl'a aittir. Aslı Gibidir 25 Ocak 2019 tarihinde vizyona girdi.

Aslı Gibidir filmi fragmanı için tıklayın...

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ASLI GİBİDİR OYUNCULARI

Başrolünde Aslı İnandık'ın yer aldığı Aslı Gibidir filmi, oyuncu olamk için neyi var neyi yoksa vazgemeye hazır azimli bir kızınhikayesini konu alıyor. Filmin ouncuları arasında:

Aslı İnandık, Nazlı Tosunoğlu, Tuna Orhan, Ayten Uncuoğlu, Ahmet Olgun Sünear, Toygan Avanoğlu, Enis Arıkan, Seda Türkmen, Uraz Kaygılaroğlu, Melis Kaygılaroğlu, Berkay Tulumbacı, Aslı Turanlı, Tuğçe Karabayır, Caner Özyurtlu yer alıyor.

Aslı Gibidir filmi konusu nedir? Aslı Gibidir oyuncuları ve fragmanı

ASLI GİBİDİR FİLMİ KONUSU

Genç ve oyunculuk hayali ile yanıp tutuşan Aslı, ailesinin isteği ile üniversitede bambaşka bir bölüm okumuştur ve hatta ikinci bir üniversite için sınava hazırlanır. Ancak asla hayallerinden vazgeçmeyen genç kız özel bir konservatuvarın oyunculuk bölümünü kazanır. Hayallerine adım adım yaklaşan Aslı, ailesinin tepkisi ile karşı karşıya kalır. Ailesi, kızlarının oyuncu olmasını istemediği için ona destek olmayacaklarını söyler. Ne olursa olsun konservatuarda okumaya kararlı olan Aslı, ne yapacağını düşünürken kendisini bilmediği bir dünyanın içinde bulur. 'Dublörler Kulübü'ne adımını atan genç kız, burada okul için para kazanırken bir yandan da yeteneğini sergileme imkanı bulur.

Aslı Gibidir filmi konusu nedir? Aslı Gibidir oyuncuları ve fragmanı
Aslı Gibidir filmi konusu nedir? Aslı Gibidir oyuncuları ve fragmanı

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